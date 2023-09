Sebastián Villalobos: “Soy muy competitivo y me encanta jugar”

Tras sus inicios en YouTube, el colombiano Sebastián Villalobos supo conquistar la región a fuerza de carisma y talento. Ahora es parte del reality Top Chef VIP 2, que Telemundo Internacional emite los miércoles a las 21, y por eso hablamos con él.

—Antes de preguntarte por tu participación en el programa, me gustaría saber, ¿cuándo supiste vos que querías dedicarte a la conducción, la música, al entretenimiento?

—Pues mira, la verdad, esas son como cosas que llegaron como magia. O sea, simplemente desde la nada. Yo estaba en el colegio. Yo empecé haciendo contenido para internet cuando tenía 15 años. Y realmente, pues, el aburrimiento fue lo que me llevó a buscar vías para desaburrirme y, pues, en ese momento como que estaba en Colombia como muy sonando por esos días el tema de la creación de contenido y yo desde chiquito siempre como que con mis primas nos juntábamos, hacíamos nuestros videos no se los mostrábamos a nadie y cuando empiezo a hacer este contenido es como que reconecto esa parte como de mi ser con eso que hacía de chiquito.

Pero ya pues un poquito más grande y queriendo llevarlo como al siguiente nivel y empezaron a aparecer las oportunidades, empezó a aparecer la televisión, empezó a aparecer la conducción, empezó a aparecer la música y no sé, como que yo siempre he sido un enamorado del arte, entonces todo lo que sea medios o recursos para poder expresarlo, pues me encanta.

—Y no fue difícil para vos esa transición, digo, de hacer cosas para vos o mostrárselo ahí, como me decías, a la familia y empezar a tener como una exposición mucho más grande...

—Pues, la verdad, todo fue un proceso. Yo creo que el mismo proceso como que me fue acompañando y me fue como formando de alguna manera porque claramente esa persona que inició a los 15 años en comparación a todo lo que ha aprendido el día de hoy pues tiene, hay una brecha bastante grande, pero yo creo que también siempre viví con la filosofía de que todos los sueños están del otro lado del miedo. Entonces, como que siempre mantuve como mi fe puesta en que bueno, si yo me mantenía pues con los pies en la tierra y haciendo las cosas bien, pues los resultados iban a ser muy positivos.

—Te llega la oportunidad de participar del reality. ¿Habías visto el formato anteriormente?

—Bueno, yo consumía el formato, o sea, como que otros formatos también de cocina estando en Colombia, y cuando supe que había recibido la oportunidad, pues, como que vi, la verdad, alguno que otro capítulo de la primera temporada como para entender cómo funcionaba, qué diferencias tenía con respecto a los que ya había visto. Me pareció superdivertido, los participantes de la primera temporada le dan un aire superdivertido al programa. Y me gustó, la verdad, o sea como que también era más que todo como para entenderlo, pero en verdad dudaba que nos iban a poner como los mismos retos y tampoco me quería como condicionar o sea yo quería que esta experiencia fuese como una sorpresa de principio a fin y que a lo mejor cuando llegase al momento del reto pues realmente de, como ellos nos decían: “Déjense sorprender”.

Entonces, eso creo que fue lo que lo hizo más divertido. Yo soy súper competitivo y me encanta jugar. Entonces, como que pues en eso fue lo que me metí. Para mí era como un juego donde la cocina era como el recurso para jugar.

—¿Te gustaba cocinar? ¿Eras de cocinar, de agasajar a amigos? ¿Cómo era un poco tu relación con la cocina y la comida?

—De chico, mi mamá me empezó a enseñar a cocinar desde los 12 años. Fue algo más como por obligación, como para que aprendiera, para sobrevivir. Me decía: “Para que cuando estés grande te puedas casar, para que puedas vivir solo”, para que no sé qué.

—Lo bien que hizo, lo bien que hizo...

—Sí. Y como que empecé a despertar como este gusto. En algún momento quise estudiar gastronomía también, pero bueno, ya luego llegaron otras cosas que me gustaron un poco más y pues como que antes de entrar a la competencia, realmente no, o sea, no era muy de cocinar. Digamos que con el ritmo que yo tengo de vida era muchísimo más práctico pedir un delivery o algo por el estilo, porque pues, pues o sea ese momento que yo utilizo para cocinarlo puedo emplear, no sé, grabando alguno de mis contenidos o qué sé yo.

Pero sí me gustaba. De repente me levantaba con la chispita prendida de no sé, quiero aprender a hacer arepas, por ejemplo, que yo soy colombiano. Entonces era como que ¿cómo un colombiano no va a saber hacer arepas, sabes? Pues ponía un video en YouTube, seguía la receta y me salía muy bien. En verdad, como que de repente, como que ya cuando sabía hacerla, entonces yo decía, bueno, si me salió rica la primera vez, la segunda vez me tiene que salir mejor. Entonces ya luego empecé a invitar amigos y pues cocinaba como cosas súper básicas, pero a mis amigos les gustaba. Yo siempre decía: “Sí, yo cocino, cocino bien”, pero cuando entras a esta competencia y hay gente también tan dura, bueno, a lo mejor no cocino tan bien, pero creo que también lo que te motiva son las ganas de querer aprender como que todo el tiempo qué es lo que las cocinas de Top Chef, pues, tienen para enseñarte.

—Top Chef no es solamente cocina, digo, también hay un aspecto del reality que tiene que ver con la interacción con los compañeros y demás. Contame un poco, sin spoilear, ¿qué vamos a ver de tu participación con el resto de los compañeros?

—Sin spoiler está un poco complicado, pero diré que cuando tú pones a 20 personalidades dentro de cualquier lugar te puedes esperar cualquier cosa. Yo realmente cuando llegué me vi como un poco tímido con la cocina, pero a medida que fui avanzando en el show me fui me volviendo un poco más duro, como que en verdad me volvía un poco también más crítico tanto con mis platillos como con los de mis compañeros, porque si tú sabes que te están corrigiendo algo a ti o le están corrigiendo algo a alguien, pues eso es algo que toca tener súper en cuenta al momento de cualquier otro reto que venga más adelante para no cometer los mismos errores. Entonces, pues no sé, de repente hay gente que puede llegar a tomarse estas críticas un poco personales y ahí es cuando creo que se puede llegar a generar como cierto conflicto.

Van a ver, va a haber un poco de drama de la gente dentro de las cocinas de Top Chef, pero también van a encontrar mucha amistad, también van a encontrar mucha complicidad, mucha parcería, como decimos noso­tros en Colombia, y situaciones que ni yo esperaba que fueran a ocurrir dentro de la cocina, en donde en verdad, o sea, tenemos que lidiar con cosas con las que nosotros no estamos acostumbrados, y eso puede hacer salir lo mejor o lo peor de cada quien.

—Después de que saliste del programa, ¿hubo algún plato que volviste a repetir?

—Sí, un postre, que hago en mi primer reto de eliminación, no les voy a decir cuál es porque la gente pues tiene que estar ahí pendiente, pero fue un postre. No, de hecho, no fue en el primero, fue mi segundo reto de eliminación, que me quedé fascinado, yo creo que, o sea, para mí en verdad creo que fue mi primer, mi mejor platillo de toda la competencia y claramente, pues, cuando ya volví a la vida normal con mi mánager, con mi mamá, como que quise volver a cocinarlo y la verdad que me salió muy bien también. Ya con un poquito más de calma, sin un contrarreloj y todo.