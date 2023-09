Fraxu: “Le canto a la pasión y al tiempo real de los sentimientos”

Durante una charla con este multimedio, el músico ­precisó los detalles de su último lanzamiento.

—¿Cómo te adentraste en el arte?

—Todo fue sucediendo a través de las películas, los cassettes de Queen y Spinetta de mi mamá, las guitarras de mi familia, los cds de mi tía y mi tío. Mi tía Gladys cantando en las fiestas. Mi viejo escuchando tango haciendo el asado. Escuchar Seru Girán y Nirvana con Mato, mi amigo de la infancia. Los discos de mis abuelos en el subsuelo. Anotarme en guitarra a los 11 años yendo con Mato en bici, él se anotó en piano, decididos a hacer música.

—¿Por qué elegiste la música como modo de expresión?

—Quizás la música es con el arte que conecté más directamente, pero, hoy en día, no sé si es el que elijo siempre, eso va variando, la música es lo que me sale más fácil, lo que más entrené, pero últimamente me expreso más a través de la palabra, o las interpretaciones performáticas, pensar un vestuario, videoclips. Una forma de contener toda la obra de manera artística para potenciar la expresión.

—¿Qué materiales estás presentando en este momento?

—Estoy presentando mi segundo trabajo discográfico. En este sentido, quiero decir que se trata del primero de larga duración digamos, que se llama Nunca Hubo Plan. Esta producción cuenta con ocho canciones que, si bien funcionan individualmente, al mismo tiempo logran armar una narrativa bastante conectada por la lírica y la sonoridad que se van desarrollando. Voy a presentarlo esta semana en un evento junto a la FraxuBanda que está formada por el “Niño Cocodrilo” (Jering4) en sintetizadores, “Alfonsina Storm” (Alfonsina Ustarroz) en guitarra eléctrica, Guille en pistas y efectos, “El Halcón” Baltazar (Gauri) en percusiones y “Goyardino Rivadavia” (Goyo) en batería electrónica.

—¿Qué mensajes o consejos les darías a las personas que recién empiezan en la música?

—Más que un consejo es un deseo, y es que haya un circuito musical laboral real, y que no se base tanto en la billetera del prestigio y el reconocimiento. Que el trabajo de músico sea asumido y reconocido, para que los proyectos artísticos y musicales no se transformen en un segundo trabajo que con el tiempo terminas manteniendo “por amor” y te consume más de lo que te puede llegar a dar.

—¿Cuáles son los conceptos en tus canciones? ¿A qué le cantás?

—En este momento me sorprende la capacidad humana de sobreponerse a la frustración y la derrota. Vivir en el tercer mundo. También le canto a la pasión y al tiempo real de los sentimientos. A entregarse y quedar expuesto, a morir en el intento.

—¿Cómo definirías tus temas?

—Raros pero sinceros. Con una dosis de impredecibles y otra de ­predecibles.

—¿Qué proyectos te quedan pendientes?

—Tocar en lugares más grandes, pagarle más a la gente con la que trabajo.

—¿Cómo analizás la escena musical argentina actual?

—Está renovada, brillante. La pandemia arrasó los sentimientos y asumió la oscuridad, creó un nuevo punto en común, una oscuridad que brilla. Ironía, drama liviano, encuentro. Me gustaría que haya un circuito laboral mas sólido, algo que genere mas circulación económica, pero bueno la crisis económica es general. También creo que ese es un punto en común que nos conecta y nos hace empujar como escena hacia un mismo lugar. El camino individual no es el centro hoy, es algo más conectado, más una red, y eso me parece una hermosa respuesta a las tendencias de hoy a desconectarnos entre las personas.

—¿Qué debilidades y fortalezas te encontraste en el camino de hacer este disco?

—En cuanto a debilidades, por ahí cosas más técnicas que me hubiera gustado mezclar mejor o de una forma un poco distinta. Me parece que di lo máximo que puedo dar yo solo, lo cual es una fortaleza, pero al mismo tiempo trabajar tan solo se puede volver una debilidad. Quizás es mi mayor esfuerzo para que este universo que me invento esté claro, para que quien se acerque a jugar ya entienda por donde va la mano, y pueda inventar sus propias reglas dentro de esto.

El perfil del artista y su segundo trabajo discográfico

Con un trabajo que es sentimental, lleno de energía, innovador y conmovedor, el artista identificado como Fraxu recorre sus sensaciones a través de la música que supo hacer junto a su mesa chica. Por otro lado, el trabajo que se trajo entre manos libera sonidos electrónicos, melodías, baladas y otros jeites de la música que están inmersos en una sola pieza de su autoría.

En la actualidad, Fraxu presenta Nunca hubo plan, un trabajo musical que es el segundo en su intenso recorrido que también tiene su sede en el universo digital. Esta entrega que está disponible desde mediados de septiembre, tiene ocho temas y según las palabras de su compositor tiene costados más que interesantes: “Me resulta muy importante que estas canciones estén ahí, al alcance, porque son canciones hechas para que se las apropie la gente, con situaciones que son cercanas”. Por otro lado, continuó: “Desde la letra busqué también palabras que logren eso. Quiero que sean canciones que la gente cante y se imagine sus propios contextos, porque al final hablan de sensaciones que tenemos todos y todas”.

Las influencias y la composición

Con esfuerzo y perseverancia, Fraxu puso manos a la obra para componer, producir y grabar su segundo trabajo discográfico. Es por ello que entre el 2019 y el 2022 trabajo asiduamente para darle forma a este proyecto música. Asimismo, las propuestas de otros artistas en las que colaboró también se sirvieron de influencias para su propio recorrido, y pueden enunciarse Sucia y Seca, Jeringa o Asidul.

Por otro lado, el músico ha estado influenciado por otros artistas contemporáneos como Charly García, la banda Mi Amigo Invencible, Rudo o Guli. También hizo alusión a otros discos de Jerry Pape, entre otros.

Al respecto de su trabajo en el disco Nunca hubo plan, el artista aseveró: “El disco presenta una narrativa desde el primer al último tema, muestra un camino de rotura y reivindicación, una especie de arco universal que vivimos de manera constante, a veces en un día, a veces en muchos años, a veces en toda una vida”.