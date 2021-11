“Siempre estuvimos acompañados por el cariño del público platense”

Fundada a inicios del año 2000, la banda identificada como Las Pastillas del Abuelo está conformada por Piti Fernández (voz), Alejandro Mondelo (teclado), Santiago Bogisich (bajo), Bochi Bozzalla (guitarra), Fernando Vecchio (guitarra), Juan Comas (batería) y Joel Barbeito (saxo). En este sentido, los buenos muchachos están inmersos en una gira de presentación del disco 2020 que resguarda los hits Incontinencia verbal, El favor, Más lejos e Interpretación. A través de esta obra, los artistas definen conceptos aledaños a lo que fue la vida en plena pandemia del coronavirus y el confinamiento que debió respetarse.

Durante una charla íntima con este multimedio, los músicos recorrieron su intensa trayectoria de dos décadas sobre los escenarios y rememoraron sus visitas a la ciudad de La Plata. Además, brindaron los detalles del concierto que darán esta noche, a las 20, en el estadio Atenas, ubicado en la avenida 13 n° 1259.

—Luego de la pandemia que puso un freno a las actividades culturales, ahora asistimos a una apertura de los conciertos y ustedes regresan a los escenarios en la ciudad de las diagonales, ¿cómo se preparan para esta fecha?

—Estamos muy contentos de volver al estadio Atenas de La Plata luego de tanto tiempo transcurrido. De a poco, veníamos renovando tanto los shows como las giras en un formato reducido, con aforo y protocolos pero bueno en esta oportunidad será con las energías renovadas y junto a un público de pie, pronosticamos que este concierto será una fiesta como antes.

—¿Cuáles son los detalles que ­pueden vislumbrar sobre este show? ¿Qué materiales van a estar produciendo?

—Para esta vuelta a La Plata, estaremos con la presentación de nuestro último disco de estudio, 2020, y además tocaremos los temas clásicos que no pueden faltar. También reflotaremos las canciones que no veníamos tocando como La casada, Lo que no se ve, Locura y realidad, entre otras.

—¿Qué análisis realizan del camino recorrido hasta el momento? ¿Con qué debilidades y fortalezas se encontraron? ¿Qué relación los une a la ciudad?

—Estamos a punto de cumplir los veinte años de carrera profesional junto a esta banda. En este transcurso de tiempo, fueron muchos los pasos por La Plata. Recuerdo cuando fue nuestro primer concierto en Atenas, allá por el año 2008 donde en ese momento presentábamos el disco titulado Crisis. La verdad es que siempre estuvimos acompañados por el cariño del público platense. Ahora estamos muy contentos por poder volver.

—¿De qué manera eligen el repertorio de las canciones con tantos clásicos en su haber? ¿Tienen un criterio especial?

—La elección del repertorio es totalmente distinto en cada oportunidad y también una tarea difícil. Siempre nos queda algún tema afuera. Además es como un poco complicado complacer a todos los seguidores, a todo el mundo.

Cuando nos ponemos a armar las listas, nosotros priorizamos los temas nuevos que venimos presentando, un gran porcentaje de ­clásicos. Asimismo, tratamos de recorrer, a través de un repaso, toda la discografía más fiestera. Allí nos enfocamos y contundente posible.