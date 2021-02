Soledad Fandiño tiene coronavirus

La modelo y actriz, Soledad Fandiño, confirmó en su cuenta de Instagram que se contagió coronavirus, luego de que su hisopado diera positivo. Destacó que se encuentra aislada y que se mantiene sin olfato. De esta forma no estará en el ciclo "Santo Sábado", junto al "Pelado" López.

"Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanto sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que es positivo. Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido", señaló. Y agregó: "Sigámos cuidándonos entre todos".