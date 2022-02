Sonia Lescano presenta su obra literaria

Nacida en Traslasierra, la bailarina y poeta Sonia Lescano ahora reside en Los Aromos. En estos tiempos puso manos a la obra para elaborar una pieza artística que contemplaría su mirada sobre las cosas, la observación en el mundo y las prosas dedicadas al formato poesía. Es por ello que aunó las composiciones en una sola pieza y así nació ¿Dónde duerme la mariposa?, un libro de poesías que expresa temáticas tales como el amor por la tierra, el monte, la comunidad, la vida, la alegría y los caminos de la vida.

Por otra parte, este contenido literario tiene mucho de las vivencias de su autora que creció en el monte y allí comenzó sus primeros pasos en la escritura, la danza y el amor por los escenarios. Estas ideas se recopilaron y así fue como fue editada por la usina de contenidos de nombre Cleta.

Para dar a conocer esta proyección, se llevará a cabo un encuentro el día 6 de marzo en un evento que tendrá lugar en Alver 157, en la ciudad de Córdoba. Allí leerán fragmentos del libro, los artistas populares Gustavo Sparantino que trabaja como bailarín, la artesana y también docente Elsa Flores, la comunicadora Paola De Senzi y José Luis Aguirre.

En diálogo con este multimedio, la artista recorrió su incursión n las artes, y reveló cuáles fueron las fuentes de inspiración. Por otro lado, también presentó los libros y las obras por venir.

—¿Bajo qué circunstancias nace esta obra? ¿Cuáles fueron los procesos por los que decidiste llevarla a cabo? ¿Qué sensaciones o ideas te rodearon durante este proceso?

—Desde hace un tiempo prolongado, tenía la inquietud de poder expresar mis emociones, vivencias y sentimientos a través de la escritura. Es decir, quería poner en práctica otra manera de comunicar o de transmitir mis ideas. Como mi oficio es el de ser bailarina que contrae una manera gratificante de expresión, quería intentar en otros formatos. En este sentido, así fue cómo nace esta faceta: poder transmitir a través de la escritura, una producción literaria que contiene un estilo inherente a la poesía que es donde mejor me siento.

—En este hilo conductor expresamente abocado a la obra, ¿cuáles fueron los recortes cronológicos o temáticos que elegiste para crearlo?

—Creo que una de las principales causas estuvo dada por el hecho de lograr visualizar determinadas temáticas a través de la poesía. Así quise poner el foco en las cusas y desastres ambientales que están sucediendo tales como los incendios forestales que están ocurriendo en nuestra provincia lo que causa un profundo dolor. Por otro lado, también intento poner color a los versos, ilustrar un paisaje que da cuenta del entorno en el que vivo. Mostrar un poco aspectos como el río que está cerca de casa, lo que es una de mis principales fuentes de inspiración. También en costados inherentes al género junto a las mujeres que me rodean, que viven cerca, entre otros.

—¿Cuáles son las raíces de esos relatos tan íntimos y certeros?

—Parto de las propias bases de mi existencia. De esta manera, las escrituras están destinadas a los paisajes, la naturaleza, la vida del ser humano, las cosas cotidianas, mis vivencias a diario, las danzas, los tejidos, los dulces, las sensaciones, los sentidos, lo que pasa por la piel; quedan plasmados en mis versos.

—¿Qué emociones tenés en este proceso donde expresás las intimidades de toda tu vida?

—Son muchas las sensaciones que me atraviesan. Por un lado tengo una profunda y enorme satisfacción por el hecho de haber consolidado en la realidad este libro. Es decir, logré plasmar un sentir que hurgaba por toda mi alma. Desde siempre considero que las palabras no vienen porque si, es decir considero que todo en esta vida tiene un porqué, una explicación de los aconteceres o sucesos. Es más, recordé que cuando era niña siempre escribía poesías y se las daba a mis maestras como regalo especial. Así, tomando estas anécdotas vuelvo a ser esa pequeña y ahora todo me apasiona aún más.

—¿Por qué elegiste invitar a los amigos y artistas? ¿A qué se debió esta decisión editorial?

—Sucede que esto surge a través de las personalidades. Es decir, cada uno de ellos significa algo importante y hermoso en mi vida. También nos conocemos desde pequeños, son familia y hermanos de la vida. Gracias a ellos aprendí muchas cosas y aún continúo haciéndolo. Por ejemplo, solo por nombrar a uno de ellos, a José Luis Aguirre. Esta invitación al evento se dio porque estaban en mi camino y los reconozco.

—En esta presentación a realizarse en Córdoba, podrán escuchar a los recitadores y otras sorpresas. ¿Por qué recomendarías al público que concurra a la función? ¿Qué considerás que tendrá de especial?

—Para toda la gente que nos conoce, que ha venido, todo será lindo y sencillo. Para aquellos que aún no nos han visto, sepan que no será la simple presentación de un libro, que tampoco estaría mal. Pero acá sucederá un evento musical, de poesía, de danza, que nacieron en la tierra, que tendrán sabores a montañas, a ríos, miradas, amores y abrazos.