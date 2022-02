Anders Thomas Jensen estrena "Justicieros"

Justicieros, de Anders Thomas Jensen, se estrena hoy en el país, narrando cómo un grupo de hombres, despreciados por la sociedad, se enfrentan a su humanidad luego de sufrir pérdidas y ausencias. Diario Hoy habló con el realizador, ganador de un premio Óscar, para conocer detalles de la propuesta, que en breve tendrá su remake norteamericana.

—¿Cómo surgió la historia de Justicieros y todas las capas que tiene la película?

—Empezó por querer contar una historia de codicia y venganza, que ya se ha contado muchas veces, pero quise sumar el tema de la depresión de la mediana edad, y cómo algunas conexiones pueden revitalizarse. Quise contar la historia de un hombre que está perdido, completamente, y luego imaginé el tema de las coincidencias matemáticas, y a partir de eso todo apareció.

—Volvés a trabajar con algunos actores con los que ya coincidiste. ¿Buscás eso?

—Me gusta trabajar con los mejores, de hecho con muchos hace 25 años lo hacemos, eso es una ventaja y para mí es un lugar de seguridad e inspiración. Realmente creo que son los mejores. Muchas veces me preguntan por qué no cambio, pero somos como una banda, y a los Rolling Stones no les piden que cambien.

Recomendaciones

PUNTO ROJO

Vuelve Nicanor Loreti a la carga con la historia que conocimos en el premiado corto Pinball, pero que en esta oportunidad, gracias a la extensión del metraje, explora en profundidad la dinámica entre los personajes. Suma un comic relief asociado al fútbol y un concurso que, en definitiva, se transforma en el objetivo principal del personajes protagónico. Tensión, misterio, y una cuidada fotografía para un atrapante thriller argentino.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA

Llega la adaptación del célebre juego con la participación del actor del momento, Tom Holland (Spiderman), Mark Wahlberg y Antonio Banderas, narrando la historias de Nathan Drake y Victor “Sully” Sullivan, convertidos en los cazadores de tesoros más atrevidos del mundo. Una entretenida propuesta que recupera la aventura, el humor, escenarios cosmopolitas, paisajes exóticos y el entretenimiento para la pantalla grande.