El descargo de Brenda Asnicar

La actriz Brenda Asnicar se enmarcó en una relación amorosa con un estadounidense y así disfruta de los días. Ahora concurrió a un show internacional y oficializó públicamente este romance. Se trata de un joven que tiene 29 años como ella, se dedica a los negocios empresarios y comparten el gusto por los estilos, la ropa, la música y el arte en general.

En las últimas horas, puso manos a la obra para escribir un descargo sobre la experiencia mala que tuvo con un grupo de supuestos amigos donde se sintió ninguneada, y así aclaró: “La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas, sino que busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarles margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please”. Asimismo, continuó: “Siempre intuyo, a la larga o a la costa. Aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién”.

Por último, dijo: “Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó y a gente que quiso saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores. Personajes que con la excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que no me conocen. Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte, les doy la espalda".