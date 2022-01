Sound people: “Somos una amalgama curiosa e inquieta”

Con esfuerzo y perseverancia, los artistas Hernán Díaz e India pusieron manos a la obra para fundar Sound people, un dueto musical que repasa los mejores clásicos con sonidos contemporáneos.

En diálogo con este multimedio, el también disc jockey precisó los detalles de su carrera y presentó los proyectos a futuro.

—¿Qué balance hacés sobre tu carrera profesional?

—Como disc jockey, no me puedo quejar. Es decir viví y vivo de este oficio tan lindo y apasionante que, además, me dio la posibilidad de desarrollarme como productor musical, un sueño que acuné desde chiquito y hoy se refleja no solo en el proyecto Sound people sino también en otros proyectos.

—¿Qué producciones estás presentando en la actualidad?

—Estamos trabajando junto a India en un nuevo repertorio para el proyecto Sound people. Este sueño comenzó hace varios años y lo plasmamos en cada presentación, en vivo, arriba de los escenarios, reversionando clásicos con un toque particular que nos identifica, por eso no decimos que hacemos covers sino reinterpretaciones.

—¿Cuáles son los planes para la temporada de verano?

—Esta temporada que ya ha empezado nos encontró muy atareados de manera individual pero estamos armando una pequeña gira y planeando hacer unas funciones en teatro.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontraste en el camino?

—Las fortalezas las he adquirido como dice el dicho en “los palos en la rueda" que me iban poniendo y eso me hacía detener mi cabeza, pensar, analizar, replantear y salir al ruedo sin miedo. Con respecto a las debilidades quizás, a veces, lo más doloroso es el abuso o el no reconocimiento del sacrificio. Es decir uno pone lo mejor y lo entrega en cada pista o presentación. Con esto no me refiero al público sino a los empresarios que, quizá, trabajan improvisadamente. Sin embargo la fortaleza está dada también cuando el público brinda el aplauso y el reconocimiento.

—¿Qué le recomendarías a los jóvenes que desean seguir tus pasos?

—Considero que no deberían seguir mis pasos porque no soy un referente o ícono. Simplemente soy alguien que investigo, aprendo, busco y practico de forma constante. Lo ideal para las nuevas generaciones sería que sigan sus propios pasos, forjen su camino y no imiten a nadie. Por mi parte, creo que siempre se tiene un referente, así se labra el estilo, entre otros. Sigo a Giorgio Moroder, no lo copio sino lo observo, lo estudio y allí se usa la creatividad.

—¿Cómo describirías al dueto Sound people que integrás junto a India?

—Hoy en día, somos una amalgama curiosa e inquieta. De esta manera, cada uno cumple su rol más allá de las colaboraciones mutuas. Ella confía en mi trabajo y yo en el suyo.

Nos respetamos, nos queremos mucho y somos como dos engranajes sincronizados. Nos gusta marcar la diferencia; como lo dije antes, no somos un dúo de covers sino un grupo que reinterpreta con sonidos y arreglos personalizados.

—¿Cómo es recepcionado su arte?

—Tenemos la bendición de hacer lo que amamos y creo que ese amor se percibe en cada persona que nos escucha o que ve nuestro show. Nos lleva mucho trabajo audiovisual, como un complemento del espectáculo. No solo está el trabajo de laboratorio y preproducción musical en el estudio, sino también la puesta escénica, los movimientos, lo que se dice y cómo se transmite a la gente.

El presente continuo

—¿De qué manera se innova en la música?

—Hoy en día, los sonidos que escuchamos han cambiado mucho. Si bien no quiero ser despectivo, es sabido que no todo lo que la industria ofrece se puede considerar como música. Es decir, la obra debe tener melodía, armonía y ritmo, más allá de que sea tocada de manera tradicional con instrumentos físicos o de manera computarizada, electrónica como es nuestro caso y la mayoría de lo que se difunde ahora es solo ritmo. De esta manera, las canciones están repletas de o un bombo a contratiempo y algún sonido extraído de alguna librería, solo se habla con tonada rara intentando llevar un ritmo o un patrón. Antes los cantantes eran preparados para esa carrera pero hoy la mayoría son influencers o youtubers. La oferta y demanda siempre son las que marcan el rumbo del mercado pero nosotros estamos apuntados a un público específico. Eso nos gusta porque han crecido, vivido, criado, enamorado, estudiado y demás con las canciones que hacemos, sin quitarles la esencia original.