“Soy una agradecida y espero seguir haciendo lo que me gusta”

En el 2015 ingresó a la casa más famosa del país y protagonizó una osada tapa de revista que la catapultó a la fama. Más tarde, cruzó la cordillera, donde se animó al reality Doble tentación y luego viajó a España donde participó de Supervivientes.

Dueña de una belleza escultural, modela, actúa y canta, pero este año sumó una nueva arista a su ascendente carrera: la de conductora de noticiero.

En diálogo con diario Hoy, la joven de 26 años hizo un repaso por su trayectoria, habló de su presente y contó cuáles son sus proyectos a futuro.

—Sos superjoven, pero hiciste de todo y se puede decir que no perdés el tiempo, ¿cómo viviste ese recorrido?

—Fue un camino largo por la edad que tengo. Me llegaban propuestas y me lanzaba, entonces sobre la marcha iban saliendo más cosas. Creo que más que nada supe aprovechar las oportunidades.

—Son todos proyectos muy distintos, ¿cómo los encarás?

—Me gusta mucho aprender de los desafíos nuevos y me entusiasma hacer cosas que no hice antes. Si bien había hecho notas y entrevistas, a nivel profesional la conducción de Canal 26 es lo mejor que hice hasta el momento.

—¿Qué de todo lo que hacés te gusta más?

—Lo de la conducción me gusta mucho, pero no me cierro a eso porque también me encanta todo lo artístico.

—¿Quiénes son tus referentes?

—Con respecto al periodismo, no tengo un modelo a seguir, sino que veo bastante los otros canales e intento buscar un balance para dar la noticia. A nivel artístico me gustan muchos artistas de afuera, por ejemplo: Iggy Azalea, que es una rapera australiana, pero hay muchas otras mujeres que están tomando protagonismo tanto en la música como en el cine.

—En las redes sos tan amada como criticada, ¿por qué creés que sucede eso?

—Pienso que, a medida que crece el nivel de exposición, también aumentan los lovers y los haters. Siento que es algo normal, que va de la mano y que si se está hablando es porque algo está haciendo ruido, entonces no lo padezco.

—El fin de semana anterior tuviste una cita con Oscu que fue transmitida en vivo, ¿cómo la pasaste?

—Muy bien. No lo esperaba porque no pensé que iba a llegar a juntar un millón de likes, pero lo logró y cumplí. Fue tranquilo, al aire libre y respetando los protocolos de la Covid-19. Me gustó mucho esa movida del Twitch y del streaming.

—Si ahora un chico te pregunta cuántos likes para una cita, ¿qué le decís?

—No le respondo (risas). No, porque a lo mejor se crea una falsa expectativa y yo estoy en un momento superlindo, pero no para citas.

—¿Estás en pareja?

—No.

—Se invitaron a participar mutuamente de sus próximos trabajos musicales, ¿cómo viene tu desarrollo artístico?

—Muy bien, estuve grabando bastante en Miami y en mi tiempo libre sigo haciéndolo acá. La música es un arte que exige tiempo y planificación. Estoy trabajando en un género urbano y la idea es sacarlo más adelante.

—¿Va a ser del estilo de “Hustler Lady”, tu primer tema?

—Más o menos... Va para el lado urbano, pero va a tener también otro mood nuevo que estamos encontrando con mi productor.

—En los medios tenés una etiqueta de bomba sexual, ¿sentís que eso te acerca o te aleja candidatos?

—Más allá de que uso muchos looks distintos todos los días y que se me ve como muy “inalcanzable”, en realidad soy una chica súper normal: voy a mi trabajo, lo disfruto y me gusta. Pero quizás mi imagen puede darle un poquito de miedo a algún candidato, asustarlo o tirarlo para atrás.

—¿Qué tendría que tener un hombre para conquistarte?

—Mucha personalidad, ser seguro, compañero y que me potencie en mis proyectos. En general, es difícil encontrar a alguien que te dé impulso y que no le moleste la exposición.

—¿Te arrepentís de algo de lo que hiciste?

—No, estoy conforme. Siento que todo lo que pasa es por algo, que siempre elegí hacer las cosas que me gustaban y que hoy en día soy una agradecida de la vida de haber logrado los objetivos que tenía, como hacer un programa y viajar. Eso me llena muchísimo, me pone contenta y le pido a la vida poder seguir haciendo lo que me gusta siempre.

—¿Qué sueños te quedan por cumplir?

—Muchos. Principalmente con la música me gustaría poder hacer alguna colaboración con los artistas que me gustan, admiro y me inspiran. Por ejemplo, Rosalía es una artista que me encanta y a la que veo como una mujer ultra empoderada. Sería épico poder unir las fuerzas femeninas de varios países.

—Hablás de empoderamiento, de unir fuerzas femeninas, muchas veces las que critican son las mujeres, ¿qué les dirías?

—Es una pena, pero es verdad. Que se quieran, que se amen y que no le tiren mala onda a la otra. Yo estoy en una etapa muy relajada de mi vida y no podría tirarle mala onda a nadie. Creo que es gente que no logró lo que quería en su vida y le molesta ver a alguien que lo logra. Entonces les deseo que puedan encontrar lo que les guste, disfruten y les haga bien.