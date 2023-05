Stephanie Seymour: del éxito laboral a una pérdida terrible

Corrían los años 90 cuando la modelo Stephanie Seymour comenzaba a ganar popularidad por su elegancia en las pasarelas, pero también por su desempeño en las campañas publicitarias que protagonizaba junto a otras colegas de primera línea como Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Christy Turlington, entre otras.

Sin embargo, la fama explotó cuando inició un casting para ser la figura del videoclip de una banda que sonaba fuerte en el momento: los Guns N’ Roses. Por ese entonces, estaba liderada por Axl Rose, y el flechazo fue inmediato: la pareja se enamoró y entabló un noviazgo que duraría dos años. El mentado clip de la canción November rain los mostraba en una historia de amor como una pareja feliz que vive y goza como cualquier mortal y que hasta llegó al altar, aunque con un final trágico debido a la muerte de ella. Seymour también fue elegida para otra canción que fue un hit en 1991, Don’t cry. La pareja era la preferida por la prensa y todos los eventos, pero el amor terminó en pésimos términos cuando el cantante fue descubierto acusando a su novia de infiel. El tercero en discordia que fue señalado en ese momento fue el actor Charlie Sheen. Por otro lado, ella también fue a la Justicia indicando que Axl Rose era culpable por malos tratos y violencia simbólica.

Al pasar esta tormenta, la mujer conoció al empresario Peter Brant, con el que está casada hace más de veinte años. Asimismo, iniciaron una familia numerosa con cuatro hijos llamados Dylan, Harry, Peter y Lily. Lamentablemente, la exmodelo sufrió la pérdida de su segundo hijo, quien a sus 24 años falleció por una sobredosis. El chico sufría de adicciones hacía un largo tiempo y había estado internado en reiteradas oportunidades. Luego del deceso del joven, Seymour decidió retirarse de la vida pública. En el último aniversario de la muerte de su hijo, la mujer afirmó en un posteo que realizó para recordarlo: “Recuerdo que cuando tenía doce años, lo llevaba a reuniones y los adultos no podían creer su mente y madurez. Todos podían ver lo especial que era”. Además, recordó que su nieto se llama Harry en honor al muchacho: “Solamente trato de estar presente. Estoy segura de que mucha gente se va a identificar con esto, pero no hay nada que me haya ayudado más en esta etapa que mis nietos. Sin embargo, aún así es muy difícil, siempre termino pensando en su ausencia”.

Por último, destacó: “Era un alma creativa, afectuosa y poderosa que iluminó los corazones de muchísimas personas. Era verdaderamente hermoso por dentro y por fuera”.