¡Suéltame, pasado!: revelan pistas sobre la separación de Pampita y Vicuña

Durante una década, Ana Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fueron una pareja soñada con cuatro hijos en común. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, el amor llegó a su fin con una crónica de separación anunciada. En el 2015, la modelo visitó a su esposo en el rodaje de El hilo rojo para encontrar al actor chileno acaramelado con Eugenia “La China” Suárez. De esta manera, el escándalo estalló por doquier. Pero supieron subsanar las diferencias dejando el pasado atrás. Ardohain rehizo su vida y se casó, y los actores esperan a su segundo en hijo en común que nacerá en la primavera.

Ahora, trascendieron audios de una pelea entre Pampita y Vicuña por las terceras en discordia. “Preguntale a la gente que nos ha visto cómo te trataba, como un rey te trataba. Sí. Porque tengo la mejor fuente del mundo y te la cog... en el auto a la mina. No sé ahora no sé quiénes son, tenés tantas amantes que me perdí”, dijo la modelo.

Ante el surgimiento de estos audios, la representante legal Ana Rosenfeld, que en ese momento auspició y llevó las demandas de ambos involucrados, afirmó: “Hubo un procedimiento muy grande en la casa. Fue una demanda en conjunto, ellos eran pareja. Fui llamada y tomó mucho dominio público, porque vino Policía Informática a la casa a analizar todas las cámaras”.

Por último, la abogada aportó más información sobre la culpable del registro: “Lo primero que se hace en estos casos es la denuncia, para poder secuestrar jurídicamente el celular de la empleada. Es fundamental porque esa sería el arma de donde salen los videos o audios. En el caso de Pampita, estaban las cámaras de seguridad y se veía perfectamente a una de las personas de confianza que trabajaba en la casa de Caro en el momento en el que estaba en la escalera filmando. Tenía audio y filmación. En realidad, tenía de todo”.