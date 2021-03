Suzanne Lindon y una fresca ópera prima

Debutando tras las cámaras, pero también delante de ellas en Seize Printemps, Suzanne Lindon propone un viaje iniciático hacia el universo de una joven y su ingreso al mundo. Diario Hoy dialogó con la realizadora, que presentó esta película en el 35 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

—¿Cuánto influyó tu herencia familiar en la decisión?



—Creo que gracias a mi familia recibí una educación llena de cine. Vi muchas películas desde el principio, así que siento que siempre he sido sensible a este arte, que el cine siempre ha sido parte de mi vida. Eso es lo que me crió un poco. Ver a mi familia feliz de hacer este trabajo probablemente me hizo sentir que yo también quería hacerlo, pero no creo que eso sea lo que lo impulsó.

—¿Qué tan autobiográfica es la película?



—Obviamente, estoy contando algo sobre mí en la película, pero es un estado, una especie de melancolía, un sentimiento que me atravesó, más que hechos que ocurrieron en mi propia vida. Creo que para hacer una película te utilizas lo suficiente para inspirarte para luego pasar a otra cosa, la ficción. Era muy joven cuando escribí la película, ni siquiera era estudiante de secundaria todavía, así que escribí sobre lo que sabía. El aburrimiento a esa edad, la dificultad de los demás, de pertenecer a un grupo, las ganas de descubrir todo tipo de emociones cuando aún no te has descubierto por completo.