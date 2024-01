Tefi Russo: “Cuando empecé no existía la magnitud que tienen hoy las redes sociales”

Tefi Russo, nominada como influencer latina del año, y Bizarrap, como mejor artista latino, representarán a Argentina como los únicos dos nominados del país a los People’s Choice Awards 2024.

Los premios se transmitirán desde Los Ángeles en exclusiva por E! Entertainment en vivo el 18 de febrero 2024, celebrando un año sin precedentes en la cultura pop. Para saber más sobre la nominación y sus sensaciones, hablamos con Russo en exclusiva.

—¿Vos imaginabas todo lo que iba a venir tras Inutilísimas primero y, bueno, ya hoy en día como marca?

—No me lo imaginaba porque cuando empecé no existía la magnitud que tienen hoy las redes sociales. El ser un comunicador, ser influencer, trabajar mediante las redes, siendo productora o contando una parte de tu vida o de tu trabajo, realmente no existía. Yo arranco con Inutilísimas en 2010, empiezo con la idea de hacer algo con mis recetas que yo cocino desde muy chiquita. Siempre muy respetuosa con el oficio, no soy cocinera profesional, aunque hice un montón de cursos, pero el oficio es otro. Sí siempre amé la cocina y empecé con la idea de hacer algo, pero no sabía muy bien qué. Había pocos lugares en la gastronomía y entonces, en 2012, empiezo con un blog. Todavía no existía Instagram, que hoy en día es mi fuente principal de trabajo, no existían, y ni siquiera conocía, demasiados blogs, había algunas referencias en España o en Estados Unidos. Y la realidad es que lo que me fue pasando fue en paralelo al crecimiento de las redes sociales. Al principio todo era ad honorem, era hobby, era ganas de mostrar algo. Cambió mucho la estética, cambió mucho la forma de mostrar, cambió mucho la forma de contar y llegó un punto donde las

marcas empezaron a entender que estas personas, que contaban algo en las redes sociales, tenían un nicho, tenían un público y ahí empezó la transformación. Pero es imposible imaginarme todo lo que me fue pasando. Desde esta nominación, que es increíble y jamás la esperé.

En un momento recuerdo que me pegó fuerte y decir: “La pucha, se pueden hacer muchas cosas con esto”, cuando saqué un libro, pero no existía, no existían todas las redes sociales que hay hoy. Y, segundo, no existía que esto fuera un trabajo, de verdad. Un trabajo que nos cuesta mucho a los que trabajamos en redes, y hacerle entender a la gente que es un trabajo en serio y que tenemos cierto honor en comunicar. Porque al fin y al cabo podemos ser comunicadores o podemos ser un medio de comunicación muy distinto a lo que es un PNT, muy distinto a la televisión de una manera mucho más responsable porque es directo con el público, no hay nadie en el medio. Volviendo imposible imaginarme porque directamente no existía.

—Venía desde la familia, de ver a tu familia cocinar, ¿cómo fue un poco ese ingreso tuyo en la cocina?

—Mis abuelas cocinaban increíble, mi papá cocinaba espectacular, mi mamá cocinaba muy bien, todos con su estilo y todos de manera amateur. No tengo familia que se haya dedicado gastronómicamente hablando de manera profesional. Pero yo creo que si vos tenés una casa, una familia donde importa la comida del domingo, donde te vas de vacaciones y te elegís ese lugar que te recomendaron y lo reservás con tiempo, y sí, no sé, te enseñan a comer, por decirlo de alguna manera. Porque uno al principio come

muy básico y después tenés a alguien que te enseña a comer, a probar cosas distintas. Yo creo que si tenés eso de chico, me parece que te marca y siento que te marca para toda la vida. No siempre para dedicarte a eso, pero sí para que la cocina o la comida sea un punto muy importante de encuentro, de cocinar rico en casa, transmitírselo a tus hijos con amigos. Así que sí, cocino desde chica porque se comía muy bien en casa y, desde muy chiquita, era como muy inquieta, me trepaba a las mesadas de la cocina y empezaba a hacer mezclas. Después, a mis seis años le pedí a mi mamá que quería hacer mi primer curso de cocina y después fui haciendo cursos durante toda la vida. Pero, bueno, jamás pensé que me iba a dedicar a esto, que en cierta forma fui transformando en lo que soy hoy, me decís.

Soy cocinera, levanto la bandera gastronómica, levanto más la bandera de productora gastronómica que la de autora. Mi tía me felicita en el día de la autora y a mí la palabra “autora” me parece inmensa, pero sí, bueno, tuve la posibilidad de sacar dos libros con Penguin Random House y me transformé en autora. Muy muy irreal. Pero todo esto sucedió a través de las redes y es increíble que la gente pueda generar eso, porque al fin y al cabo es la gente y sos vos con mucha constancia, siendo muy claro lo que querés mostrar, siendo ­apasionado en algo, pero al fin y al cabo es la gente que te pone en ese lugar. Y son las marcas que empiezan a apostar en tu público y en tu contenido.

—Más allá de esto que vos veías en tu familia a algún referente, ¿había alguien a quien seguías y tenías como faro?

—Yo recuerdo en mi adolescencia volver de salir con amigos y poner El Gourmet y, de todos los argentinos, Dolli Irigoyen siempre me encantó porque siempre tuvo esa cocina que me gusta. Lo simple, pero respetando la materia prima y respetando lo que provoca, esto que te contaba recién, lo que provoca juntarte alrededor de la comida, ya sea con familia y con amigos. Pero sí, yo volvía de salir y veía esos canales, Inutilísimas puede referenciar a Utilísima en cierta forma, pero con mucho respeto. Fue justamente por decir, bueno, Utilísima es el canal que todos conocemos en Argentina, y como yo no era cocinera profesional me puse a mí misma ese nombre. Me quedaba viendo El Gourmet. Lo que pasa es que en esa época, como te decía, era imposible tener un programa de tele si no eras de eso, no eran como los grandes cocineros de Argentina, no había espacio para otra manera de contar la cocina. Creo que era una cocina, si queremos llamarlo, más respetuosa en cuanto a la técnica, pero sí faltaba como alguien que te pasara recetas como si fuera un amigo sin técnica de una manera más sencilla y no para profesionalizarlo, sino simplemente para cocinar más rico en tu casa. Yo consumía esos programas, compraba los libros de esos cocineros, pero tal vez veía una receta y era como: “Guau”. Me encanta esta receta, esa simpleza, y creo que la trajimos los que cocinamos en redes. Que al principio tomó su tiempo para encontrar nuestro lugar.