The Batman: sus protagonistas cuentan detalles de la película

Convertida sin lugar a dudas en uno de los acontecimientos cinematográficos del año, y con la esperanza de revertir la situación negativa que está atravesando la industria del cine mundial (con solo un puñado de producciones que logran recuperar su inversión), The Batman, de Matt Reeves, marca el inicio de una nueva saga basada en el clásico personaje. Diario Hoy estuvo presente en la conferencia de prensa mundial de lanzamiento de la película y trae los mejores momentos del diálogo con sus protagonistas: Robert Pattinson, Zoë

Kravitz, Paul Dano y John Turturro.Pattinson se pone en la piel de Bruce Wayne en sus inicios. Intentará desandar los pasos de una serie de sujetos que ejercen de manera directa o indirecta el mal en Gotham. En el camino se topará con una joven mujer (Kravitz), con la que mantendrá un particular vínculo en donde la tensión sexual no resuelta servirá de motor para que se viabilice un plan para desentrañar y cortar de raíz la interminable red de corrupción que acecha el lugar. The Batman privilegia el espíritu investigativo, haciendo cómplice al público de las idas y venidas para dar con el paradero de aquellos que arremeten contra la paz de una ciudad en la que la falta de horizonte de esperanza y luz no hacen otra cosa que oprimir a todos.

Es una película de cuidada fotografía y una paleta de colores fríos, que revitalizan las líneas argumentales. A la vez, hace gala de una potente banda sonora, con leitmotiv religioso, que funciona como bisagra entre las acciones de los personajes. Los villanos de turno, el Pingüino (Colin Farrel), el Acertijo (Dano) o Carmine Falcone (Turturro) demuestran que la verdadera crueldad no necesita de efectos especiales, humanizando aun más los roles para presentar una sórdida narración sobre quienes detentan el poder y solo lo utilizan para su beneficio.

Pattinson, a la altura de la exigencia de un guión con pocas palabras pero con mucha acción, bucea en el personaje, que tiene referencias, en esta oportunidad, al cine de David Fincher, o el espíritu más oscuro de los relatos de Frank Miller. De todos modos, no olvida ofrecer el espectáculo para la audiencia, refundando el mito, acercándolo a nuevas generaciones, como cada 20 años sucede.

—Tuvieron que esperar para el estreno, pero ¿qué sintieron al ver por primera vez la película?

—Robert Pattinson: Tengo que decir que vi dos versiones previas a la que finalmente se estrenó, y al ver esta la verdad es que me sorprendió cómo creció en muchos aspectos.

—Paul Dano: Desde la escena principal a la final, me capturó. Como público me encanta eso, y ser parte de la película es increíble. Estoy que no puedo esperar a ver qué dice la gente cuando la vea.

—John Turturro: Estoy muy feliz de ser parte, es la verdad, no puedo creer estar en una película de Batman, y me impactó, a decir verdad, la relación entre Robert y Zoe en la película, algo inusual, estoy contento de ser parte.

—A pesar de todas las versiones anteriores, esta se siente como un nuevo inicio: las dinámicas entre los personajes, la ciudad y, particularmente, el vínculo entre Selena (Catwoman) y Batman. ¿Cómo la trabajaron entre ustedes para que sea tan eléctrica en la pantalla y tan sensual?

—Zoë Kravitz: Muy fácil, porque con Robert somos amigos hace tiempo, el resto estaba en las páginas: lo que Matt Reeves escribió, sus emociones, la conexión, y por qué es tan clara esa conexión. Así que fue fácil, porque ellos se han sentido solos durante toda su vida, ése es el corazón de la historia, entender por qué se sienten así.

—RP: No creo que en muchas producciones uno pueda sentirse así, y poner todo en la actuación, en los ensayos tratamos de encontrar este nivel de afinidad.

—En la película no hace falta que los villanos tengan máscaras. De hecho es la primera vez que no están supercaracterizados. ¿Cómo vivieron esto? Por ejemplo, John, vos solo tenés un par de anteojos…

—JT: Me puse los anteojos, y listo, a veces no hace falta más que eso. Encontré una persona así una vez. Mi padre me dijo: “No lo mires a los ojos”. Recordé eso y lo tuve presente.

—Se rieron cuando John habló de los anteojos, ¿fue por algún motivo en particular de algo que desconocemos los que no estuvimos en el set?

—ZK: No, solo porque me pareció interesante.

—RP: Creo que, aunque sea una máscara mínima, los anteojos son una máscara.

—¿Tenían ganas de ver alguno de los gadgets de Batman como fanáticos del personaje? ¿Se llevarían algo a sus casas del set para recordar siempre la experiencia?

—JT: Me gustaban los anteojos, pero no me los dieron, y soy una persona honesta, así que no los tomé.

—PD: Una de las reglas de la actuación es que la utilería y la ropa del personaje siempre tienen energía del rol, así que prefiero que se quede ahí, porque además mi relación con el Acertijo es muy particular.

—RP: Había una campera increíble que no usamos en la película, esa me la llevaría para usarla alguna vez.