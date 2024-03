Thomas Cailley: “Intento pensar en el espectador”

Hoy es el último día de la Semana del cine francés que engalanó la pantalla de Cinepolis con lo mejor de la reciente producción del país europeo.

Thomas Cailley fue el invitado de esta edición y trajo su última producción El reino animal, ganadora de cinco premios César. Con él hablamos para saber más detalles de la película y su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo tus primeras horas en Buenos Aires?

—Me recibieron muy bien y la ciudad me parece muy agradable, recién llegué, pero no pude ver mucho.

—¿Tenías expectativas por el encuentro con el público argentino?

—Expectativas no, realmente, pero siempre es un momento de estrés porque a uno le gustaría que la película emocione, y me encantó la recepción que tuvo la película en las funciones.

—Cuando imaginas una película, ¿la pensás para espectadores de otros lugares?

—Sí, intento pensar en el espectador, soy bastante “hitchcockiano” en ese sentido y creo que si encontrás el lenguaje ideal más universal puede ser el filme. Esta es una película más visual, porque no tiene tantos diálogos, así que también eso ayuda.

—¿Te interesa lo que dicen los críticos sobre tus películas?

—Sobre esta no leí casi nada, pero en el encuentro con periodistas me han hecho comentarios, así que sí tengo qué pensaron sobre ella. Pero me gustó mucho que El reino animal recibió muchas lecturas sobre su híbrido de varios géneros, y agradezco que eso no haya sido un problema. Porque cuando buscaba financiación me preguntaban mucho sobre esto, y los espectadores nunca se refirieron a eso.

—¿Pensaste que eso tal vez iba a ser un obstáculo para el espectador?

—No, me parece que fue más un problema para el marketing de la película, porque siempre tenés que ponerla bajo un género y yo no soy capaz de decir a cuál corresponde.

—En algunos lados decía ciencia ficción o drama…

—Sí, en otros fantástico o de transformación, pero igual creo que no les molestó a los espectadores y ellos pudieron relacionarse con la película y lo que cuenta.

—¿Te sentís más cómodo escribiendo o dirigiendo?

—Uno sigue escribiendo en el rodaje y la edición, no diferencio entre ambas. Creo que son la continuación de un proceso, disfruto mucho de los dos, pero claro que en el rodaje se da algo de proceso colectivo.