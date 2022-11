Tierra Incógnita: sus protagonistas “adultos” revelan detalles de la serie

Tierra Incógnita es la nueva serie original de Disney+ desarrollada íntegramente en Latinoamérica y la primera producción original enmarcada dentro del género de terror para la región.

Protagonizada por Pedro Maurizi, Mora Fisz, Thomas Lepera y Tomás Kirzner, el elenco adulto está encabezado por Carla Pandolfi, Verónica Intile, Ezequiel Rodríguez y Lautaro Delgado Tymruk, entre otros, con quienes Diario Hoy dialogó para saber más detalles de la “espeluznante” propuesta.

La historia de Tierra incógnita comienza cuando un adolescente llamado Eric Dalaras (Maurizi) decide regresar al pueblo de su infancia, Cabo Qwert, para encontrar respuestas a la misteriosa desaparición de sus padres, sucedida ocho años atrás. Las claves del enigma están en Tierra Incógnita, un tenebroso parque temático abandonado donde sus padres fueron vistos por última vez.

—¿Les gusta el género de Tierra Incógnita?

—Ezequiel Rodríguez: Mucho.

—Carla Pandolfi: Es un género que a todos nos gusta, esa tensión que se genera, y hacerlo presentó un desafío por algo de los tiempos que hay que manejar, es como estar adentro y afuera para entender la dinámica más efectiva a la hora de construir, más allá de la posibilidad de una edición posterior para que eso se cumpla, a mí me gustó meterme en esa trama porque fue algo distinto.

—Verónica Intile: Provoca muchas sensaciones a nivel actoral, está todo a servicio, la propia historia te lleva, te arma la rítmica solo.

—CP: Hay mucho juego.

—¿Ayudó el escenario real del parque de diversiones para preparar esa tensión?

—CP: Sí, los espacios y los escenarios son espectaculares, hay mucha realización, con un grupo muy grande de trabajadores y trabajadoras, en locaciones, lo que armaron dentro de los estudios y todo eso alimenta al imaginario del actor porque completan las palabras del guión.

—VI: No tenés que imaginarlo, está, el laberinto, muchas cosas que estaban y que permitían construir mucho más rápido todo.

—ER: Y ya está confirmado que va a haber una nueva temporada.

—¿Qué fue lo que más les gustó de sus personajes?

—Lautaro Delgado Tymruk: Me encanta de Daniel Rojas, que es el comisario del lugar, que es una persona que intenta conservar el orden en ese pueblo y la “paz”, la calma, que es una calma impuesta por él, tensa, que intenta que se borren ciertos sucesos que pasaron ocho años antes en ese parque, el día de las luces, donde la familia desparece misteriosamente, intentando, todo el tiempo, que de eso no se hable más. Eso hace, justamente, que todo el tiempo irrumpa, y que Eric y Uma quieran volver a resolver el misterio de la desaparición de sus padres.

—ER: Hay algo del dispositivo natural para contar nuestra historia, porque estamos ausentes, que hace que aparezcan sucesos, imágenes, que los recuerdan, Eric y Uma, los recuerdan, porque son momentos bisagra para que la historia se cuente, y como actores, era muy vertiginoso ir adelante en el presente, ir para atrás. Y hay algo emocionante que hablan mucho de nuestros personajes, y finalmente pasa lo que pasa.

—VI: Nuestra construcción dependía de estar atentos de lo que se hablaba de nuestros personajes, no es aislado, así que había que prestar mucha atención para que después eso respete, lo de los chicos también.

—ER: Que lo que se diga se ponga en valor y se vea.

—CP: Me gustaba que había como un espíritu de Indiana Jones, de ponerse al hombro la aventura, y es la principal aliada de los sobrinos, por los cual da todo, y si bien es un personaje con valentía, es bastante rústica, la imaginé con poco tacto, quedándose sola en ese pueblo, porque le apasiona su trabajo de arqueóloga, y la llegada de los sobrinos la pone en jaque.

Me gustó que actoralmente la acción del personaje me estimuló mucho, donde el juego primitivo de la actuación te proponía tirarte a la pileta.

—¿Recuerdan algún parque de diversiones de su infancia?

—ER: El Italpark.

—VI: Yo recuerdo haber festejado algún cumpleaños en el Italpark.

—CP: Yo me acuerdo de los parques que iban a los pueblos, yo soy de un pueblo chiquito de Córdoba y cuando llegaba un parque de atracciones o un circo era como una aventura, pero, yo me acuerdo que en las casas, los padres cuestionaban cómo estaban armados, que eran viejos los juegos, entonces no entrabas muy convencido, y lo veías, la vuelta al mundo, el samba.

—ER: En el samba, además, siempre había una conexión con quien lo manejaba y el que desafiaba en el centro al juego.

—CP: Todos los parques apuntan a eso, esa búsqueda de adrenalina, que se ve en Tierra Incógnita eso.

—LDT: Italpark, siempre fui fan del tren fantasma, del barco. El de Tierra Incógnita tiene mucho del Italpark, de esa magia y mística que los parques de ahora no tienen.

—ER: Interama, que te decían que no corras en la parte más alta de la torre porque oscilaba. Siempre ese peligro latente.

—VI: Te preguntaban si tenías “seguro” al entrar (risas).