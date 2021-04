Tomás Lipgot revela El universo de Clarita en su nueva película

Película de apertura del 22 Bafici, El ­universo de Clarita, de Tomás Lipgot, finalmente llega a los cines. Con él habló ­diario Hoy para conocer más de esta particular realización que conjuga divulgación y entretenimiento.

—¿Cómo conociste a Clarita y qué te llamó la atención de ella como para realizar el filme?



—Investigando y cuando lo empecé a armar me pareció que la mejor manera de transmitir lo que quería era desde la experiencia astronómica, y me pareció que a través de un niño o una niña era lo mejor. No conocía a nadie y en Rosario encontré al taller Proyecto Miradas, de Yayo y Sofía, e hicimos un casting con ellos hasta que un día me dijeron Paremos el casting y ahí apareció Clarita, con una calidez y un carisma que funcionó muy bien.

—¿La familia accedió rápidamente a que la ­filmaras?



—Fue increíble y supe que ellos también podían ser personajes de la propuesta. Me pareció muy conmovedor cómo una familia con intereses muy diferentes a los de Clara le dieron la contención y el espacio para que ella pudiera expresarse. Todos se prestaron muy bien a la propuesta.

—Clarita es la excepción, y ahora gracias a tu película muchos niños pueden soñar a lo grande con su verdadera vocación, ¿sentís que ese es el objetivo de la película?



—No sé si es la excepción Clarita, hay muchos chicos con una vocación temprana, siempre es difícil saber si esa vocación es de los niños o de los padres, acá sí, pero no sé si Clara será astrónoma, son cosas que llevan tiempo. Ojalá sirva para eso, para apoyar a los niños, desde que fui padre también entendí la importancia de esto.

—En tus películas conectás, por tu propia experiencia en Palíndromos, por ejemplo, y ahora en esta propuesta, con universos que antes no se habían explorado en el cine. ¿Qué es lo que te atrae de trabajar con personas que poseen habilidades y capacidades asociadas al conocimiento?



—Son mundos que yo mismo exploro, no es que me pongo a buscar algo que no haya sido tratado, sí hay algo que tiene que ver con que son muchos años de trabajo, el cine me interesa como exploración de otros mundos y las películas me permiten transitar esos mundos, no pretendo dar respuestas, pero sí una visión al respecto.



—Acabás de presentar dos películas en Bafici, sé que Lita Stantic te va a producir tu primera ficción. ¿Cómo sigue el año de trabajo y ­estrenos?



—Estoy trabajando con Lita, es un sueño, con un guion que venimos hace mucho tiempo, Fefe y Beba, a filmar a fines del año que viene. Estoy con muchas cosas, Moacir y yo la pienso estrenar en el último cuatrimestre y estoy ­desarrollando un proyecto, hace tiempo, sobre “argenchinos”, que se llama Hojas que caen lejos de sus raíces.

Más estrenos

OJOS DE ARENA



Alejandra Marino (Hacer la vida) vuelve a la pantalla grande dirigiendo una mirada precisa sobre la Justicia en el país a partir de la ­desesperada búsqueda de un niño por parte de su madre (Paula Carruega). El relato transita la difícil tarea emprendida por la mujer en una narración que mixtura géneros para un relato que vibra al compás de los pasos de la protagonista, en una historia valiente y necesaria.

NOMADLAND



De las preferidas en la temporada de premios, Frances McDormand compone a una mujer en tránsito por el Estados Unidos profundo mientras intenta que el pasado no la atraviese de una manera dolorosa. Pero no es fácil la tarea, por lo que deberá apoyarse en los circunstanciales compañeros de ruta que aparecen, revelando un costado poco reflejado en el cine, el de los olvidados por el sistema que se reinventan.