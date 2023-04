Toni Gelabert: “Para llevar adelante ATAV 2 debí empaparme mucho en la información”

Antoni Gelabert, conocido por todos como Toni, es uno de los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza 2, que hoy desembarca en la pantalla de El Trece. En la serie, encarnará a Antonio, nieto de Lucía y Bruno (Delfina Chaves y Albert Baró) de ATAV 1. Cabe señalar que la nueva propuesta tendrá un salto temporal de 30 años y narrará los convulsionados días de la Dictadura y el comienzo de la democracia.

Por acá, presentamos la charla que tuvimos con Gelabert el día del lanzamiento de la ficción que cuenta, además, con las actuaciones protagónicas de Justina Bustos, Juan Gil Navarro, Federico Amador, Gloria Carrá y Virginia Lago, entre otros.

La línea argumental de Antonio, su personaje, tiene que ver con la historia de muchos argentinos que emigraron a otros países para preservar sus vidas y dejaron atrás seres queridos. La madre de Antonio, encarnada por Julieta Díaz, queda a cargo de un médico (Federico D’Elía) que prometió cuidarla, pero con el correr de los episodios veremos que no fue tan así. La vuelta al país de Antonio con su padre (Rafael Ferro) marcará el reencuentro con su abuela (Virginia Lago), una de las Abuelas de Plaza de Mayo. ATAV 2 es la primera novela diaria que con respecto y mucho cuidado ficcionalizará la Dictadura y la vuelta a la democracia.

—¿Cómo es volver al país para el estreno, ya que la serie la rodaron hace tiempo?

—Para mí es muy emocionante, sobre todo para recoger lo que estuve cultivando durante siete meses, lo que estuvimos grabando de ATAV, y sobre todo también para tener tiempo para recorrer y conocer el país, porque cuando estaba grabando, con un ritmo de diez horas diarias de lunes a viernes, el fin de semana solo quería descansar, entonces ahora que vine con tiempo voy a aprovechar: la semana que viene me voy a El Calafate.

—Es decir que vas a recorrer todos esos lugares con los que soñabas, pero no tenías tiempo…

—Sí, aún así, en ese tiempo, pude hacerme un hueco para ir a Purmamarca, Bariloche; ahora estoy feliz de poder conocer Argentina, que es tan grande, y no podés subir a un auto y recorrerla.

—Cuando te llegó la propuesta de ATAV 2, ¿fue un sí o un no en primera instancia?

—Fue un sí, porque mis padres pasaron su luna de miel acá y nos hablaron toda la infancia de su viaje, y luego es un país muy rico, con gente muy acogedora, gente que siempre me abrió los brazos, así que muy feliz de estar acá.

—¿Qué podés adelantarnos de tu personaje, que será clave en la historia?

—A la vuelta de la democracia, el personaje vuelve con su padre para saber algo sobre su madre, que fue secuestrada y estuvo en la ESMA, embarazada, y saber si llegó a dar a luz y en el caso de que sí, ver dónde está; además, está la trama de amor de Antonio con Segundo (Quattordio): ambos están enamorados, pero a Segundo le cuesta asumir su sexualidad, así que, si no funciona esa historia, ver si encuentra el amor en otro lugar.

—La serie analiza un proceso oscuro de la Argentina. ¿Cómo es para un actor viajar en el tiempo?

—Para poder llevar adelante esto de ATAV me tuve que empapar mucho en la información, documentarme mucho, y para mí es lo más importante a la hora de encarnar un personaje, porque a la hora de actuar me venía toda la información que absorbí de libros, podcasts, etcétera, y se me ponían los ojos cristalinos de solo recordar todo eso que leí y escuché.

—Se estrena ATAV 2, ¿tenés planes de volver a trabajar en Argentina?

—Estoy libre, así que si sale trabajo aquí, joya; si sale en España, también.

—Decís “joya”…

—Claro, si soy un argentino de Caballito, donde salga trabajo ahí estaré y bienvenido será.