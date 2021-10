Toto Kirzner contó que fue abusado cuando era un niño

Toto Kirzner contó en PH, el programa que conduce todos los sábados Andy Kusnetzoff por Telefé, que fue abusado por un hombre cuando tenía 7 años.

“No sé ni cómo se dice, ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, comenzó el relato del actor y continuó: “En dos oportunidades abusaron de mí"

"Yo soy una persona muy ansiosa y todo lo quiero ahora, lo quiero ya y voy como una topadora para llegar a lo que quiero hacer. Yo quería ir a la casa de mi amigo y tenía 7 años. Yo vivía en zona norte y nosotros habíamos alquilado una casa, antes de tener la casa en la que mi vieja vive, habíamos alquilado una casa donde estaba laburando una persona. Yo no la había visto tanto”, recordó el hijo de Araceli González y Adrián Suar.

“Yo estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llegó me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades. Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro. Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empiezo a hacer eso, él lo nota", narró y añadió: "Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió”, aseguró.

“Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más”, contó.

Para finalizar, joven también reveló que tiempo después estaba mirando el noticiero con su mamá y su pareja Fabián Mazzei, y al ver una noticia que sobre abuso tuco un ataque de pánico y se desmayó. "Mi vieja sola me dice ‘¿Te pasó algo a vos?’ y ahí le dije”, expresó acerca de como le contó a su familia.