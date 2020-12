En la noche del trece se vivió un momento muy tenso entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Karina "La Princesita".

Luego de que la jurado diera su devolución, explicó: "Necesito aclarar antes de la devolución que yo a Gladys le tengo mucho cariño. No puedo decir ‘te quiero’ porque no te conozco ni vos a mí tampoco. Pero en la devolución anterior yo le puse un siete, lo cual es una buena nota, y Gladys estando en la pista me dijo que era feo lo que yo hacía. Y yo lo que necesito no es exponerla, es que sepa que yo no mezclo las cosas y trato de ser lo más justa dentro de las limitaciones que tengo dentro de mis conocimientos, porque tampoco soy un experta".

Ante sus palabras, la Bomba se hizo la desentendida, pero respondió: "Nunca dije eso, si vos estás ahí pienso que te lo merecés y si yo estoy acá también me lo merezco. Tampoco cuestiono tu puntaje, nunca jamás cuestiono ni el tuyo ni el de ningún jurado porque me parece que si están ahí es por algo".

Y cuando parecía que estaba tranquila, atacó: "No somos amigas, sí tenemos dialogo. Y es más: te fui a ver, me encantó, te admiro muchísimo, pienso que creciste. Tus primeros discos eran más o menos, y después ahora pienso que sos una gran cantante, y eso se hace con estudio. Y te merecés ese lugar".

Y sentenció: "Yo no quiero aprender música porque ya estoy de vuelta. La primera me mandó al otorrino, pero está todo bien. Yo igual te quiero muchísimo y tengo cero envidia. Yo estoy de vuelta, yo soy de los años ’90 y vos sos una chiquita de ahora, ¿entendés mi amor?".

Tremendo.