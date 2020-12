Nicolás Paladini fue distinguido por la NASA

Nicolás Paladini, el marido de Rocío Guirao Díaz, fue reconocido por la NASA por una foto que publicó en su cuenta de Instagram. El empresario, cuyo hobby es la astrofotografía, compartió la feliz noticia con sus seguidores y la modelo le dedicó un tierno mensaje.

“¡Hoy es un gran día! Una de mis fotos fue ganadora de la ‘Foto del día’ de la NASA (premio APOD). El mayor reconociendo para un astrofotógrafo”, escribió Paladini en la red social donde tiene más de 400 mil seguidores.

Y agregó: “Quiero agradecer a todos los que me han dedicado su tiempo y me han enseñado a ser un mejor fotógrafo. ¡Esto me motiva a seguir mejorando!”.

La agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil destacó desde su cuenta de Instagram una publicación de Paladini como la ‘foto del día’.

La imagen en cuestión fue publicada en el perfil del empresario de esa red social el domingo 27 de diciembre. “Les comparto mi edición de nuestra hermosa nebulosa ngc 2244 o Roseta”, escribió como descripción.

Desde sus historias de Instagram, Rocío Guirao Díaz se hizo eco de la mención de la NASA y le dedicó unas palabras a su marido: “Te felicito amor por este reconocimiento. Sos mi orgullo”.

Paladini comparte a diario en sus redes sociales parte de este hobby que tiene. En uno de sus recientes posteos se sacó una selfie en el jardín de su casa y de fondo se podía ver su impresionante cámara telescópica, especialmente diseñada para realizar fotografías del espacio.

A finales de noviembre publicó otra imagen del cielo y detalló: “Comparto esta hermosa nebulosa de la Tarántula, también conocida como ngc 2070 se encuentra en la nube de Magallanes”.

“El área más brillante de las estrellas a la izquierda del centro se llama R136a y contiene muchas estrellas masivas, estas estrellas son las más calientes y más brillantes conocidas. Es un objeto extremadamente luminoso, considerando que se encuentra a unos 170 000 años luz de distancia”, agregó en la descripción de la impresionante foto.