Una masajista acusó a Fabián Gianola de abuso sexual

Las acusaciones contra Fabián Gianola parecen no tener fin, ahora fue una masajista de Chubut la que denunció al actor ante la justicia por abuso sexual.

El periodista Pampa Mónaco dio a conocer en su programa "Nosotros a la mañana" el relato de la nueva víctima quien atendió a Gianola en el Hotel Playa de Chubut en el 2021.

"Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima, era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia", relató la masajista.

Luego la mujer añadió: "Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo, a lo que yo no accedí".

Una vez que terminó la sesión dijo que Gianola "estaba semisentado en la cómoda que había en la habitación con las piernas abiertas con esa minitoalla". Fue en ese momento cuando se produjo el abuso: "Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Allí empiezo a hacer fuerzas para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada", relató la mujer.

Ante su negativa el actor se molestó: "Me soltó y me dijo: '¿Sabés quién soy yo? Vas a estar con Fabián Gianola, negrita'", describió la masajista y añadió: "Me dijo 'negrita, le vas a contar a tus amigas que estuviste con Fabián Gianola'".

La mujer logró escapar de las garras de Gianola bajo la excusa de que debía ir a ver a sus hijos pero que después volvería. "Me dijo que le encantó la idea, que pedía la cena y algo para tomar. Le dije que sí, dando por hecho que volvía. Agarré mi camilla y me fui temblando del lugar... No podía creer lo que me había pasado. Subo al colectivo, llamo a mi amiga, le cuento lo que me pasó y trata de tranquilizarme", recordó la víctima.