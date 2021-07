Una película con mucha química chapada a la antigua

Jungle cruise, la gran apuesta de Disney para recuperar el género de aventuras, debe su éxito al carisma de Emily Blunt y Dwayne “La Roca” Johnson, que invitan al espectador a un viaje entrañable hacia el corazón del Amazonas con dosis de feminismo y mucho humor.

Es imposible pensar aisladamente a esta producción sin recordar propuestas precedentes como The african queen, Romancing the stone, cierta reminiscencia a Raiders from the lost ark, e inevitablemente, la reciente saga de Pirates of the Caribbean, con quienes mantiene varios puntos en común, los que recupera, reelabora, y reivindica.

Jungle cruise supera la prueba de revisitar un género ya olvidado por Hollywood, el que, gracias a esta nueva aventura, podría resurgir y no sería raro ver en poco tiempo una nueva aventura de Lily y Frank (Blunt, Johnson) en busca de otro objeto preciado para la humanidad.

Diario Hoy participó de la conferencia de prensa mundial de lanzamiento, y sobre este punto, la química, Blunt manifestó que fue al primer momento. De hecho, Johnson contó que cuando el director viajó a Nueva York para entregarle el guion a la actriz para convocarla para la película, Johnson grabó un video en el que le decía que era la “única que podía hacer el filme”. Consultada sobre si se sentía más cerca de Mary Poppins que de Lily, su personaje, que es nombrado por los personajes como “la mujer en pantalones”, ella indicó que está más cerca de la científica que busca el árbol de la vida.

Ambos se mostraron compinches durante toda la conferencia. De hecho, el actor ayudó a resolver un inconveniente que Blunt tenía con su vestido y que la mantuvo incómoda durante la primera parte del encuentro.