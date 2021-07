El show de los tiktokers

La modernidad presenta las redes sociales y sus referentes traspasan la pantalla. Ahora los referentes Danelik, Fran Gómez, Jorgito Barrionuevo, Ruti Avalos, Iri Prochetto, Fati Samima, Barby Laliter y Tomi Medina se presentan en una obra llamada Tiktokers en acción.

Se trata de un show musical e interactivo que tendrá lugar en el teatro Premier el próximo 7 de agosto, a las 20, y cuyos tickets pueden adquirirse a través de la web we-latinoamerica.com.

Durante una entrevista con este medio, Danelik y Jorgito Barrionuevo se expresaron sobre los caminos construidos en el universo digital y esta experiencia que se avecina sobre las tablas.

—¿Bajo qué condiciones se genera este proyecto?

—Danielik: Esta propuesta surge por la invitación de Fran Gómez. Sucede que nosotros hablábamos de una juntada para crear contenido, entonces se dio este proyecto y lo haremos con la mejor actitud posible.

—Como referente de TikTok, ¿qué podés contarnos sobre tus contenidos?

—D: La producción que hago es muy de mi día a día, no es algo que planeo, sino que grabo lo que se da. Lo que trato de transmitir es felicidad y un poco de seguridad a la personas, me muestro sin filtro, si tengo un grano no me lo tapo. Estoy natural.

—¿Tenés otras aspiraciones, proyectos o trabajos pendientes?

—D: Por el momento no tenemos proyecto aparte de este, lo otro es hacer lo mismo con este show pero aquí, en Tucumán. Hoy en idea está muy peleada la cosa porque somos muchos los creadores de contenido hoy en día gracias a TikTok, pero es como que cada uno ya tiene su público y día a día se suman más.

—¿Cómo es recibida la propuesta que llevan a cabo?

—D: La gente se lo toma con todo el humor que sale, son muy buenos, no tengo muchos comentarios malos, son lo más el público que me siguen los amo.

Lo que ahora me gustaría enfocarme es en hacer contenido para YouTube, es lo que más trabajo me lleva ya que es una plataforma muy competitiva, pero mi objetivo es ese. Que se vaya dando lo que se tenga que dar y a vivir las experiencias.

—¿Por qué recomendarían a los ­seguidores que concurran a este espectáculo?

—Jorgito Barrionuevo: Se trata de una oportunidad para ellos si tienen el anhelo de conocernos y ver en vivo lo que hacemos en videos.