Vale Cini y Pequeño Bambi aúnan sus magias en un show

Con esfuerzo y perseverancia, Valeria Cini compuso y grabó La bestia melancólica. El disco consta de ocho canciones que recorren un universo repleto de aristas ligadas a la astrología, la historia y las religiones. Asimismo, a la hora de presentar esta producción, juntó fuerzas con sus amigos de Pequeño Bambi que, por su parte, están mostrando su reciente performance. Es por ello que los artistas dialogaron con este multimedio sobre la función que darán este sábado, a las 21, en 55 entre 17 y 18. Además, la apertura estará a cargo del músico platense Diego Martez.

—¿Bajo qué circunstancias se gesta este evento? ¿Qué se traen entre manos para el espectáculo?

—Valeria Cini: ¡La guitarra! Para el show voy a ir en formato dúo con mi batero, percusionista y corista Matias Okosi. Nosotros tenemos armado un set que venimos implementando apenas se comenzaron a abrir los espacios y recitales en el verano pandémico. De esta manera, vamos a hacer el nuevo disco completo y algunos temas inéditos. Por otra parte, a este formato de dueto, lo llamo “unidad básica”, podría decirse.

—Karol Zingali: Un show de Pequeño Bambi siempre va a ser medio catártico, físico y disparatado, entre la poética noise y lo kitsch. Así será nuestro show, pero esta vez compartido con el público. El concepto de “vibre” en Pequeño Bambi es real, así que preparen esos cuerpitos.

—¿De qué manera viven esta apertura paulatina a la vuelta a los conciertos con aforo reducido y protocolos vigentes?

—VC: Con bastante entusiasmo, y creo que esto nos cambió o afectó tanto a los músicos como a espectadores. El hecho de tocar en los lugares con aforo reducido, instando a que la gente reserve y se comprometa también con los tickets, le da una seriedad e importancia mayor a los espectáculos de música que en general no se les daba. Es muy común que el público compre sus entradas de teatro por adelantado y creo que todo esto también ha cambiado las percepciones de importancia y necesidad de la música en vivo.

—KZ: Es muy emocionante volver a los shows en vivo, pero también es algo vertiginoso.

—¿Qué análisis realizan de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—VC: Uf, análisis, qué pregunta para responder con gafas de aumento. Entiendo que hay una mayor diversidad y creo que aún falta más para que más músicos independientes lleguen a las radios y medios. Sin embargo, es muy alentador ver más propuestas de músicas mujeres y diversas, así como mayor apoyo por parte de instituciones y convocatorias para poder concretar presentaciones y/o generar material de estudio.

—KZ: Ahora mismo creo es un muy buen momento para la música. Hay una manija creativa muy linda que esperamos que se desarrolle más todavía. Creo que hacen falta más roces con productores de otros países, más hibridaciones en el futuro.

—¿Qué opinan sobre las nuevas formas de producción y lanzamientos que imperan en la actualidad?

—V.C: Los modos de producción hoy día son múltiples y eso es fantástico, no quiere decir que todo material tenga calidad, pero bueno, eso que digo es relativo y personal. Los lanzamientos hoy se han adaptado a toda una línea de sucesos que se vienen dando en el tiempo. Primero, la gente ya no tiene en sus casas reproductores de CD o cada vez menos, luego las plataformas digitales y sobre todo las más predominantes imponen también una agenda de lanzamientos y de nuevos modos para que los músicos trabajemos y demos difusión a nuestro material. Por un lado, hay más posibilidades, pero por otro lado, se ha perdido el objeto CD, que es un ingreso grande de cualquier artista y nos obliga a pensarnos en estrategias, mercados y cómo pensar nuestros lanzamientos de material y contenidos de un modo nuevo y dinámico.

—KZ: Para nosotros, el formato actual donde lo que predomina es el lanzamiento en plataformas digitales nos ha favorecido. De pronto nos resultó muy accesible editar el disco y lanzarlo. En otras circunstancias hubiéramos necesitado un extra importante de dinero para fabricar los CD y el booklet. Y ni hablar de la posibilidad de colaboraciones y conexiones que existen. De hecho, nuestro disco se masterizó en Suecia y tenemos un featuring con Filipe Catto de Brasil. Ambas cosas estaban a nuestro alcance antes también, pero creo que de pronto nos cayó la ficha a todos de que era posible.

—¿Qué expectativas tienen sobre su show en La Plata?

—VC: En La Plata he tocado muy poco y en general en espacios del under. La última vez en el marco del Encuentro de Mujeres en el Museo. Sinceramente me entusiasma mucho tocar para amigos de la localidad, que siempre insisten en que vayamos y en una ciudad realmente de un agite increíble en todo sentido como es La Plata.

—KZ: Va a ser muy genial el show, intenso, creativo y divertido. Con Vale Cini y Pequeño Bambi esperamos que el espéctaculo sea como comer una pequeña cereza bañada en chocolate caliente, y además será con invitados que apreciamos mucho, como es Cata Raybaud y Diego Martez, con quienes vamos a jugar en escena.

—¿Qué relación las une con nuestra ciudad?

—VC: Las pocas veces que he ido a La Plata la he pasado de maravilla, es una ciudad que quiero mucho.

—KZ: La Plata es un lugar muy querido por nosotros, porque tenemos muchísimos amigos artistas viviendo allí y porque es un lugar especial donde han surgido muchas bandas icónicas; nos reentusiasma la idea de poder presentar nuestro disco aquí.