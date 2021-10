L-Gante desmintió la fake news sobre sus exigencias para hacer un show en Venado Tuerto

L-Gante Keloke, el cantante del momento y creador de la "cumbia 420", manifestó su enojo en las redes sociales ante un productor por las exigencias para realizar un show en Venado Tuerto.

En esa presunta lista que luego se divulgó, aparecían, entre otras cosas, una Playstation 4 o 5 y un televisor led de 55 pulgadas para el artista.

Además, también figuraban importantes bebidas alcohólicas como champagne Baron B, Johnny Walker Black Label y energizantes, todo para su camarín.

Sin embargo, esto fue desmentido por el artista en las redes: "Gente eso de venado tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa este lado

No le crean y reclamen lo suyo.. Una que yo no escabio y otra que no juegoa la play cuando estoy trabajando corrrrrrrta. PEDAZO DE [email protected] ya te vas a poner el moño", apuntó

Luego subió una historia a Instagram, remarcando que en su camarín no había ni televisores ni por consiguiente, playstations, por lo que claramente, dio por desmentida la fake news de que él había exigido dichos elementos.