Tomi Raimon: “Es importante tener en claro el sueño”

El artista Tomi Raimon es elegido por destacados artistas nacionales e internacionales para ser retratados. Diario Hoy dialogó con él para saber más de su trabajo.

—¿Cómo vivís la repercusión que está teniendo tu trabajo?

—Es una locura, día a día me siguen llamando. Que los artistas comparten cosas mías es un sueño, tremendo. Y como que a veces todavía me cuesta entenderlo, todo el tiempo es un sueño.

—¿Es algo que vos esperabas este reconocimiento?

—Va en cada uno, pero yo esto lo hago como parte del trabajo de los artistas, que todo el tiempo necesitan compartir en sus redes; y hoy se hizo parte importante ocupando un lugar predominante en el proceso de los artistas.

—¿Por qué pensás que en fotografía no hubo un recambio generacional fuerte de los artistas?

—Creo que es algo de generación en generación. Antes se nombraban a otros artistas, y ahora otros; y en ese combo vengo yo, que además soy contemporáneo a muchos.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto y hacerlo de manera profesional?

—Creo que siempre. A los 14 o 15 fue la primera vez que agarré una cámara, y empecé a sacar a los 16. Nunca pensé estar donde estoy hoy, es una locura. Pero es algo que siempre estuvo en mí, siempre quise estar en el lugar en el que estoy.

—¿Cómo fueron los pasos que diste para llegar al lugar donde estás?

—Lo importante es nunca bajar los brazos. Yo empecé sacando fotos en un bar de Necochea. Después me fui a Mar del Plata para una marca. Viví en La Plata, trabajé en un bar antes de ir a Capital. Era algo como un hobby, porque estaba estudiando, me tenía que bancar; y si bien uno tuvo la posibilidad de hacerlo, es importante tener en claro el sueño. Yo trato de ayudar a los chicos y chicas que recién empiezan, con algún consejo, porque a mí nadie me los dio.

—¿Qué buscás a la hora de disparar la cámara?

—Lo primordial es conocer el perfil del artista, saber qué le gusta, los colores, ideas. Voy a eso, buscando algo nuevo, lindo, diferente; que el artista se sienta cómodo, sabiendo qué le va a gustar. Es poner la mirada en cada persona. Además le dejo a los trabajos mi marca personal.