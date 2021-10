Laura Oliva: “En pandemia encontré el silencio y el tiempo para escribir”

Dirigida por Javier Daulte y con un elenco encabezado por Gloria Carrá, El recurso de Amparo marca el debut en dramaturgia de Laura Oliva. Con ella habló diario Hoy para conocer más detalles de su primer trabajo que llega a los escenarios.

—¿Cómo viviste el estreno?

—Estuve muy presente durante todo el proceso de ensayos. El estreno justo se me sumó a la filmación de una película en Córdoba; así que, a dos semanas de presentarla, volví para el estreno. Vi solamente esa función, que por supuesto tiene preocupaciones y nervios ad hoc, así que mi sensación fue de mucho vértigo. Después me calmé; me di cuenta de que fue una experiencia increíble, haciéndome cargo de cosas de afuera, que como actriz una nunca lo hace. Después recién me pude conectar con lo que me pasó. El estreno fue fuertísimo, y es un proceso del que todavía no caigo.

—¿Cómo surgió la obra y la idea tan potente sobre la mirada del otro en cuanto a mandatos y maternidad?

—Hace unos años que empiezo a decir que necesito hacer otras cosas, salir de la comedia, que es el material que se me acerca, sin que esto quiera decir que no me gusta la comedia. Pero esta pregunta que me hacés sobre cómo surge la obra está siempre en mí; el cuestionamiento, como un ejercicio lúdico, de lo establecido, de lo que se debe, aún sin llegar a una conclusión o veredicto, como lo hace la obra.

—De hecho, al final de la obra se le pregunta al espectador…

—El final lo interpela directamente, durante toda la obra, el monólogo al público es una interpelación directa. Amparo indica: “Yo tengo palabra, ustedes la tienen”. O cuando Ofelia dice: “¿Por qué no se preguntan si ella se merece mi amor?”. Sobrevuela el tema de si uno debería querer a sus padres per se. Hay muchos temas. Pero retomando la pregunta anterior, yo soy así. El público cuando dice “yo te conozco”, en realidad no. Al escribir particularmente esta obra, eligiendo materiales que me representen, abordándolos desde un lugar, hay algo que desborda del escenario y cae en una página, por mil motivos. Encontré en el taller de dramaturgia de Daulte una posibilidad de desarrollar ideas y en pandemia encontré el silencio, el tiempo, para hacerlo. La escritura me sirvió como un refugio que se materializó y concretó por estar las 24 horas libre. El recurso de Amparo venía de antes, pero la pulí en el proceso. Probablemente, si hubiera estado trabajando, eso habría terminado en un Word, pero empecé a mandarla a concursos y terminó concretándose todo.