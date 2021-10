Tuto Petruzzi: “Las grandes proezas siempre son motivo de buena salud”

Nacido en Córdoba, Tuto Petruzzi puso manos a la obra para componer y musicalizar un single titulado En los sueños no hay comisarías, que integra su último disco, 33. Durante una entrevista con este multimedio, el cantante recorrió su trayectoria y se expresó sobre el lanzamiento reciente.

—¿Bajo qué circunstancias nace esta producción titulada En los sueños no hay comisarías? ¿Qué detalles podés adelantarnos?

—Yo quería que el disco 33 durara exactamente 33 minutos y 33 segundos. En este sentido, así sucede que En los sueños no hay comisarías fue compuesta para finalizar la obra y que tuviese esa duración. El tema se compuso, produjo y se grabó en dos días. Creo que por eso tiene esa frescura. También es una declaración de principios sobre el proceso de hacer el disco en condiciones autogestivas e independientes.

—¿Qué recepciones tuviste sobre este título polémico y real que elegiste para tu obra?

—A la gente el título le resulta curioso. No se refiere exactamente a que no hay calabozos en el plano onírico. Soy un fiel creyente de que lo imposible solo tarda un poco más y que no hay que juzgar a los sueños, por más alocados, irrealizables, o insólitos que parezcan, ya que, son un poco el motor de nuestras vidas. Quizá con el frenesí y el ritmo de la vida moderna, a veces, no se repara en algunas cuestiones esenciales y se las deja de lado. Creo que es fundamental soplar esas brasas, la llama que tiene cada persona adentro. Cuando se las ignora es cuando aparece el fastidio, las enfermedades, y muchas veces no se sabe por qué. Las grandes proezas siempre son motivo de buena salud.

—Preparaste un álbum titulado 33, que oscila por diversos géneros y estilos, cuyo lanzamiento fue coincidente con unos números…

—33 es la obra más grande que realicé hasta el momento. Es una obra grande, es un conjunto de canciones que navegan por el funk, el hip hop, el reggae y otros estilos. Salió el 3 del 3 a las 3.33, y dura 33 minutos y 33 segundos, cuando yo tenía 33 años. Sucede que fue una edad en la que me sucedieron varias cosas a nivel personal, que fueron totalmente trascendentales para mi vida.

—Además de esta producción artística, ¿en qué otros proyectos estás inmerso?

—Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto que llamo La Forastería, el cual es un espectáculo audiovisual relacionado principalmente con músicas étnicas y de raíz. Es un proceso en el cual intervienen varios artistas y tratamos de llevar la puesta escénica a otro nivel, usando ciertas tecnologías como herramienta. Esperamos poder presentarlo el próximo verano en algunos festivales que estamos organizando en las sierras, donde vivimos y hacemos nuestras pequeñas grandes locuras.

—¿Qué tenés pensado para promocionar o dar a conocer estos materiales?

—La idea es hacer una serie de conciertos para fin de año en Buenos Aires y Córdoba Capital. Me encantaría poder volver pronto a La Plata también a presentar el trabajo que venimos haciendo, ojalá se presente la oportunidad. La Plata es una ciudad viva, joven y con mucho movimiento, por eso es que me encanta visitarla.