Verónica Llinás desmiente a Juan Acosta

Son días agitados en materia de cultura, ya que, ante los embates de la Ley Ómnibus y el DNU del Gobierno, varios representantes del sector salieron a hablar a favor y en contra.

El actor Juan Acosta mantuvo diálogo en LN+ sobre su posición ante la salida de algunos actores y actrices, afirmando: “Hay que sacar los nidos de corrupción y después empezar a hablar. En el Incaa hay choreo, una manera de distribuir que no es la correcta”, y luego hizo referencia a su pasado en el mítico Parakultural, aludiéndose el origen.

Verónica Llinás se hizo eco de las palabras de Acosta y lo fulminó en X escribiendo: “Vos no inventaste ningún Parakultural, Juan Acosta. Si viniste alguna vez, fue cuando ya estaba de moda. No te peines que no salís en la foto”.“Vos no inventaste ningún Parakultural, Juan Acosta. Si viniste alguna vez, fue cuando ya estaba de moda. No te peines que no salís en la foto”.

Así se reavivó un viejo conflicto entre la talentosa intérprete, ex Gambas al Ajillo, y el humorista, quienes, en un tiempo pasado, fueron parte de algunos ciclos de Antonio Gasalla.