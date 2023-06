Virginia Lago: “Al público le gusta que le cuenten cuentos”

Lejos ha quedado el ciclo televisivo en el que presentaba novelas y producciones y del que rápidamente se viralizaron memes en redes sociales y toda clase de soporte inherente al universo digital. Es que la diva de las novelas de nuestro suelo y de alcance internacional, que no es otra que Virginia Lago, ha atravesado a generaciones con su talento y carisma, los que la han llevado hoy, por ejemplo, a ser una de las figuras claves de Argentina, Tierra de Amor y Venganza II, la única ficción nacional de la televisión argentina en la actualidad. Asimismo, hoy la talentosa intérprete está como parte estable y protagónica de la obraVotemos, que agota entradas en cada una de sus funciones. En este sentido, diario Hoy dialogó con Lagos en exclusiva para saber más detalles del intenso y merecido presente que vive, abrazando la profesión. Además recorrió su vasta trayectoria, habló de los proyectos venideros y de la actualidad que atraviesa entre sus pasiones: la ficción y el teatro.

—¿Cómo estás viviendo esta vuelta al teatro y a la televisión? ¿Qué sensaciones te rodean al respecto?

—Ah, feliz, muy felices estamos todos; extrañamos la ficción, el público también. Al público le gusta que le cuenten cuentos. Quiere a sus actores. Siempre fue así.

—El público te tiene siempre muy presente, eso es lindo también, ¿verdad? ¿Cómo vivís esta situación?

—Sí, por supuesto, está agradecido.

—Contame un poco cómo es para vos viajar a los ochenta en esta segunda entrega de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza). ¿Cómo fue ponerte en el rol de este personaje que lidera dos décadas debido a sus vivencias?

—Bueno, esto ocurre en los setenta y los ochenta. Y tengo un personaje que tiene un protagonismo muy grande en la dictadura, porque es madre y abuela. Es madre a la cual le desaparece su única hija, que supieron que estaba embarazada, entonces busca a su nieta junto a su nieto. Es madre y abuela buscando la justicia y buscando a su nieta. A la dictadura la he vivido muy cercana, entonces es algo que me trae recuerdos muy duros, y además me parece bien que se cuente, porque bueno, el “nunca más” tiene que estar presente.

—¿Creés que la ficción ayuda también a acercar el tema? Porque generalmente la gente consume este tipo de productos, y que vuelva a hablarse de algo tan doloroso para todos es importante…

—No se puede dejar de hablar. No, no. Se tiene que hablar. Es así, porque no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Uno cree en la vida, y hay que amarla, cuidarla. Es extraordinaria la vida, pero también se tiene que contar lo que nos ha pasado. La guerra, las guerras se siguen contando hasta el día de hoy, es así. El nazismo se sigue contando hasta el día de hoy, no se puede olvidar. Uno tiene que tenerlo presente para que no ocurra más.

—¿Cuáles son los sentimientos ante la vuelta de la ficción nacional a la televisión en estos tiempos de tecnologías y universos digitales tan en boga?

—Estamos todos muy movilizados con eso. Te digo, no solamente los actores, sino los técnicos, los directores, los autores, todos movilizados por la ficción. Nos gusta muchísimo hacerla. Bueno, tenemos que agradecer a Adrián Suar, que realmente apuesta. Él es actor, director, entonces ahí apuesta la ficción con todo. Y bueno, ahí estamos felices, ojalá haya mucha ficción, porque nos hace bien a nosotros y a todos.