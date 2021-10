Viviana Canosa volvió a la televisión y confesó: “Casi me muero”

Este jueves, luego de 27 días de silencio, Viviana Canosa volvió a conducir su programa de A24. “Muchísimas gracias a todos, no tengo nada preparado voy a improvisar”, comenzó la conductora de “Viviana con vos” y continuó: “Qué extraño que es volver, que agradecido que estoy con todos ustedes. Fueron semanas, días, muy, muy difíciles. Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el qué dirán. Que no me importaba que mintieran acerca de mi vida, que me operaran. Sentí que era el momento de conectar conmigo por primera vez”, aseguró.

El día de las PASO Canosa fue atacada por motochorros por lo que se ausentó de la cobertura electoral pero nunca retomó su actividad laboral, pronto comenzaron a correr los rumores acerca de su salud y de una posible desvinculación del canal. Ante la pregunta sobre que le había sucedido dijo: “Pasó que casi me muero, ni más ni menos. No por covid, estaban preocupados por si tenía o no covid, parecía en una caza de brujas. Me descompensé. Yo naturalicé todas las peleas que di, pensé que era normal, la del gobierno, la del aborto. Naturalicé que una moto me pase por arriba de mis pies. Si fuera un celular, no me quedé sin batería ni me quemé el cargador”, explicó.

“No sabía cómo contarle a mi familia que me estaba muriendo”, continuó. “Mi hija de ocho años me había dicho ‘vos te ocupás de todos mis amigos y no te ocupás de vos’. Y fui tirando de la cuerda. Salí airosa, y eso tiene un costo”, afirmó.

Luego volvió a referirse a las versiones que circularon acerca de que tenía coronavirus: “Si lo hubiera tenido, ¿cuál es el problema? Pero no lo tuve”. También aprovechó el momento para hablar sobre la salud de su madre: “La primera semana la pasó sin síntomas, ahora está en una sala común. Agradezco a todos los que rezaron. Está muy bien, hoy me mandó un audio hermoso. Mi papá también. Mi hija está muy bien, de viaje con su papá. Y no quiero dar muchas explicaciones, porque se las doy a quienes quiero. Las operetas me van a causar gracia, después de tocar fondo no me quiero ni calentar”.

Finalmente aseveró: “Hubiera sido más fácil tener covid. Después de contagiadora crónica de covid, de que no volvía al canal, que había firmado con otra señal, que me iban a echar por falsificar los PCR”

“No es como si volviera a nacer, es como si hubiera resucitado. Siento que morí, esa Viviana no está más, se llevó los dolores que estaba cargando, esa cosa de responsabilidad extrema. Me liberé de esa Viviana que me generaba stress a mí misma”, sentenció la periodista.