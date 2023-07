Wanda llegó a Turquía con su familia y tuvo un gran recibimiento

Durante la jornada del viernes, se supo que Wanda finalmente emprendía vuelo a Turquía, no para seguir el tratamiento por las complicaciones de salud que está atravesando desde hace poco más de dos semanas, sino para acompañar a su marido Mauro Icardi, que está jugando y tiene contrato vigente en el Club Galatasaray. Es conocido que tanto Mauro como Wanda son muy queridos por los aficionados, y la llegada, tal como se esperaba fue a puro amor y ovaciones de parte de los hinchas del equipo. Así las cosas, apenas arribados al aeropuerto fueron sorprendidos por una multitud que armó una pequeña fiesta de recibimiento que incluyó pancartas, fuegos artificiales, cánticos y demás. En medio de ello fue que se la pudo ver a Wanda muy emocionada, porque entre todo había un cartel que estaba dedicado exclusivamente a ella: “Get well soon, Wanda Nara”, decía en inglés, cuya traducción significa: “Que te mejores pronto”. Y otro cartel, pero en italiano, rezaba: “Guarisci presto”, que significa lo mismo. Además de ello, Wanda se asomó desde el auto que los trasladaba y saludó a toda la multitud que se había reunido allí. Y en ese momento, todos corearon y cantaron su nombre. Tal recibimiento y gestos de amor no se dieron solo allí, las redes también se llenaron de mensajes e historias de bienvenida y apoyo a Wanda, Mauro y familia. Por ejemplo, una cuenta llamada mauroicardifamily99 escribio: “I love you so much, Wanda Nara!” (Te quiero mucho), arrobando a la propia conductora y empresaria. Vale recordar que ella y Mauro Icardi viajaron junto a cuatro de sus hijos, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, ya que Valentino, el mayor, se quedó en Argentina en compañía de su papá Maxi López para poder seguir entrenando en las inferiores del club River Plate. Al respecto, se rumoreó que entre Wanda y Maxi se había generado alguna rispidez cuando ella le comunicó su viaje y vuelta a Turquía. Por lo pronto, habrá que esperar algún otro comunicado de parte de la, nuevamente, rubia conductora, ya que no volvió a referirse sobre el problema de salud que tiene, luego de aquel primer comunicado de hace dos semanas.