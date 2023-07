Fuerte polémica entre Cinthia Fernández y González Oro

La panelista Cinthia Fernández y el conductor Oscar González Oro protagonizaron un fuerte entredicho en vivo, en el programa Nosotros a la mañana. Ella estaba entrevistando a Andrés Nara, padre de Wanda y, ante la negativa de este a responder, frente a la insistencia de Fernández respecto a que le respondiera intervino el propio “Negro” Oro y le dijo mirándola fijamente a Cinthia: “No te la quiere contestar”. La panelista respondió enojadísima: “Puedo preguntar las veces que se me canta”. “No es así. Las reglas del juego no son así”, retrucó Oro. Y luego ella se sacó el micrófono y se fue, diciendo a los gritos: “¡Estoy harta del maltrato de este señor!”. Después del altercado hubo un regreso de ella al piso y un intercambio entre panelista y conductor. Ella manifestó que no estaba bien y argumentó: “No estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. Me siento una mujer libre hace muchísimos años. No me gustan ciertas situaciones. No las sé disimular. No me gusta quedarme callada. No me hace bien, tampoco. Y me parece que tampoco está mal decirlo”.

Obvio que el conflicto trajo cola y fueron varios colegas los que se manifestaron. Por ejemplo, el propio Ángel de Brito tuiteó: “Te banco @cinthifernandez! Jamás en tres años de #LAM fue despeñada o desobediente, ni desubicada”. Ella recogió el guante y respondió: “Cómo te extraño. Si hay alguien que me enseñó fuiste vos. Si hay alguien que me dejó ser libre siempre, fuiste vos. Justamente lo que más aprendí es rítmica, repregunta, lograr un título del invitado o punto generador. Evidentemente me mal acostumbraste. Seguimos en la prehistoria”. Habrá que esperar para ver qué sucede en el programa entre conductor y panelista luego de este tenso momento.