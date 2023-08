Wendell Pierce, uno de los grandes actores de la televisión norteamericana

Detective Bunk. Cómo olvidarlo. William Bunk Moreland debe ser uno de los detectives más recordados de las series de los últimos 30 años. Es que es uno de los personajes principales de The wire, la creación de David Simon sobre la Policía de Baltimore y sus andanzas. Para nada santas. Y quien llevó adelante ese papel fue Wendell Pierce.

Él nació en Luisiana, Nueva Orleans, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1962 y se crió en esa misma ciudad. Su madre, Althea, fue maestra de escuela; en tanto que su padre, Amos, un veterano del ejército estadounidense. Sobre su historia familiar, que también está cruzada por luchas raciales, ha dicho alguna vez: “Mi padre me transmitió la idea de que Estados Unidos es algo que tenés que crear. Por eso, el Estados Unidos que yo amo es una idea. Es un país en un flujo constante, y entonces hay una vigilancia constante que tenés que tener con sus valores”.

Comenzó sus estudios de actuación en la prestigiosa escuela neoyorquina Juilliard. Y su profusa carrera abarca tanto super producciones como trabajos independientes, lo mismo que se ha destacado en el cine, en televisión y también encima de las tablas de los escenarios de teatro. Él ha sabido brillar tanto en Hollywood como en Broadway. Tanto que el año pasado se convirtió en el primer actor negro en interpretar el personaje de Willy Loman (Muerte de un viajante, de Arthur Miller) en Broadway. Lo que le valió reseñas periodísticas de cinco estrellas y varias nominaciones nominaciones al premio Olivier y al Tony.

Su foja de servicios incluye, entre otras, las películas Selma, Ray, Elsa y Fred, Malcolm X y más de 50 títulos televisivos, como por ejemplo Suits, donde trabajó a la par de Meghan ­Markle, actriz hoy retirada, ya que es miembro de la familia real británica. En televisión debutó en 1984 en Vietnam war story, hasta tuvo su paso por la famosa serie La ley y el orden, en varias temporadas. En cada una de sus participaciones dejó su marca, ya que es dueño de un estilo propio, siempre moviéndose entre la mirada y la frase cómplice y el drama cuando la situación lo requiere. Y todo, remarcado con un acento retumbante típico de Nueva Orleans que lleva consigo a donde vaya. Y por si fuera poco, aunque siempre destaque sus propios modismos, en cada uno de sus papeles logra evitar la repetición. Es como si se reinventara papel a papel.

Y en lo que a papeles importantes respecta, vale decir que el mojón en su recorrido ha sido, sin dudas, el papel que ya mencionado: la interpretación que hizo del querido, adorado (y también un poco odiado) detective William Bunk Moreland en la inolvidable serie The wire. De hecho, él mismo ha dicho que “le debe su carrera a un policía bebedor y mujeriego”.

Hace poco, en una entrevista de Andrew Pettie (de The Independent de Gran Bretaña) para un medio local dijo sobre aquel mítico personaje que está en la memoria y en los corazones de muchos televidentes: “Fue como un gran aviso de peligro. Tengo emociones mezcladas con eso. Primero, es una maravillosa, orgullosa pieza televisiva, de la que pude formar parte. Esa serie formó mi carrera. Aún hoy es muy relevante, y predijo muchas cosas. Lo que, desafortunadamente, quiere decir que no hemos movido la aguja mucho más allá”. Él mismo ha confesado que aún hoy hay gente en la calle que lo llama por el nombre de aquel detective que entablaba una dupla inolvidable con otro inolvidable: McNulty. De hecho, en esa misma entrevista se refirió a su viejo compañero de aventuras en la ficción. “¡McNulty y yo estamos en un regreso constante! Eso fue lo primero que pensé cuando vine a Londres: ¿tendré tiempo para llamar a Dominic y ver si puede venir a la ciudad?”. Es más, en estos meses estarán prontos a reencontrarse varios de aquellos viejos compañeros en la boda de la hija de Sonja Sohn, que no es otra que la detective Kima Greggs.

Pierce en la piel del inolvidable Antoine Batiste

Está claro que ningún papel le queda grande al bueno de Pierce. Y al parecer, cuando se mete a interpretar a algún personaje, lo hace a fondo. Porque otro de los grandes personajes que ha interpretado él es al trombonista Antoine Batiste, en la gran y laurea­da serie que es Treme, creación también de David Simon.

La serie, también considerada como una de las grandes de toda la historia, comienza tres meses después del huracán Katrina donde los residentes de Nueva Orleans, incluyendo músicos, chefs, indios del Mardi Gras y demás ciudadanos tratarán de reconstruir sus vidas, sus casas y su singular cultura en una ciudad castigada por las secuelas del Katrina.

Obviamente que, entre todo, la protagonista de la serie es la músi­ca, sobre todo el jazz. Y Pierce hace lo suyo al mando del trombón. En su momento, al tiempo que estaba por estrenarse la tercera temporada, Pierce dijo en una entrevista: “Los domingos por la noche vas por la ciudad y hay diferentes fiestas para ver la serie. Yo he ido a un par de ellas y es como una sesión de terapia en grupo porque refleja lo que han sufrido en sus propias carnes”.

Este año, Pierce ha estado en boca de muchos debido a que hace de las suyas en la serie Jack Ryan, interpretando al espía estadounidense James Greer, compañero del cansado agente de la CIA que protagoniza y titula la serie, interpretado por John Krasinski.