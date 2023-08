La revista Time eligió las 100 mejores películas de los últimos 100 años

Con el motivo de celebrar sus 100 años, la revista Time elaboró un listado de las mejores peliculas de las últimas 10 decádas.

La encargada de realizar la lista fue la crítica de cine Stephanie Zachareck, que dijo: "Llevo más de 50 años eligiendo. Son películas que entrelazan artesanía y espíritu. A menudo cuentan con actuaciones sorprendentes. Por alguna razón, me conmueven profundamente”. Asimismo, advirtió que tiene bastantes peliculas de comedia y que se omitieron varias emblemáticas.

Además reflexionó: "Nuestros gustos cinematográficos están determinados por una indefinible corriente eléctrica de entusiasmo o alegría o profunda e irradiante tristeza, o alguna combinación de las tres. En ese sentido, nuestras películas favoritas no tienen nada que ver con el gusto, sino simplemente con escuchar lo que realmente nos habla”

Separandolo en décadas, se eligieron las mejores empezando desde la del 20´hasta la última que comenzó en 2010. Cada apartado contiene 10 filmes que salieron en sus respetivos años.

Haciendo un breve repaso, se seleccionó por ejemplo a Within Our Gates (1920), The Kid (1921) y Pandora’s Box (1929) entre la década del 20'; Mildred Pierce (1945) y Beauty and the Beast (1946) en la del 40'; Psycho (1960) y Black Girl (1966) en la del 60'; Taxi Driver (1976) se hizo presente en la del 70'; Children of Men (2006) en los comienzos de los años 2000 y Selma (2014) de 2010 en adelante.

El listado completo se encuentra en el siguiente link: https://time.com/collection/100-best-movies/