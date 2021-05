Yanina Latorre confirmó la relación entre Morena Rial y Yao Cabrera

La panelista de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre, ha confirmado que Morena Rial y Yao Cabrera están comenzando una relación amorosa. “Está de novio con More Rial. Yao Cabrera está saliendo con More Rial, están empezando un vínculo”, contó durante el programa.

La hija de Jorge Rial había hablado con el portal Ciudad Magazine acerca de su relación con el youtuber una semana atrás: “La realidad es que con Yao nos estamos conociendo, tenemos buena onda y salimos un par de veces a cenar. No puedo decirte más nada, por ahora. Papá no sabe nada aún, porque no hay nada confirmado. Somos amigos, por ahora. Es un buen chico, hablan sin conocer”, dijo.

En tanto, a través de sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó por Cabrera, a lo que Morena respondió: “Me lo preguntó la mayoría de las personas. Yao Cabrera es una excelente persona, muchos hablan sin conocer… ¡Así que sigan fumando!”. El posteo lo cerró con la frase “Love u Marcos”, acompañada de una selfie juntos.