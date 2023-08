Zaira Nara contó el shock que sintió al enterarse que su hermana está enferma

A un mes de que Wanda Nara conociera su diagnóstico médico, Zaira fue a un evento y afrontó las preguntas de la prensa sobre la salud de su hermana. También asumió que enterarse de la delicada situación fue como recibir “un baldazo de agua fría”.

“Estamos bien, viviéndolo un poco más tranquilo. Cuando hay una primera noticia, en un tema de salud, uno se asusta. Pero cuando vas entrando en tema, se va alivianando un poco todo lo que es el primer shock”, dijo la modelo en Implacables.

“Todos nos preocupamos. Yo estaba de viaje y me tomé el primer avión para estar acá con ella. Más que nada por la incertidumbre de no saber y por lo que uno escuchaba de afuera, porque ella no tenía mucha información”, agregó Zaira, seria y con la voz temblorosa.

“Siempre hay cosas peores, pero uno no espera que una noticia fea le llegue a alguien tan cercano. Pero ella está bien y va a estar muy bien”.