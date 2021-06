A través de un correo, despejan dudas sobre la primera dosis

A través de un correo electrónico, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó a despejar una serie de dudas para los vacunados con una sola dosis en el territorio bonaerense. En el marco de una llegada masiva de dosis y sus correspondientes turnos de vacunación, la aclaración principal del comunicado está vinculada con el descarte de un posible vencimiento de la aplicación:”Todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo”.



El mensaje, enviado a partir del domingo pasado, se ocupa de ofrecer información y llevar tranquilidad: “Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos”, dice el correo. “El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence. El tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas”.



De acuerdo a las cifras oficiales, en la provincia de Buenos Aires ya se vacunaron 4.533.091 de personas, pero solo 1.068.448 completaron el esquema con ambos componentes.



Entre las recomendaciones del correo, también se insta a los vecinos a que revisen asiduamente la app y la web del programa Vacunate Buenos Aires así como también se explica que no hay necesidad de registrarse de nuevo para verificar si les fue otorgado un turno para aplicarse el segundo componente. “Los esquemas se van a completar, nadie se va a quedar sin su segunda dosis”, aclara el mensaje. “Gracias al sistema informatizado de la provincia de Buenos Aires, a partir del día 90 y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se programan los turnos”.