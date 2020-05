Alerta por el cierre de pymes durante la cuarentena

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron que la única manera de superar la crisis es mediante la supervivencia de las pymes, que en tiempos de coronavirus y frente a la imposibilidad de trabajar con normalidad, se enfrentan a caídas de hasta un 80% de sus ingresos.

“Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas” dijo Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME.

A esto se suman las deudas que tienen las pymes, tanto con proveedores, AFIP, expensas, bancos y alquileres. En ese sentido, desde la CAME solicitan:

- Créditos a tasa cero para pymes hasta tramo I.

- Cubrir el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados.

- Descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio.

- Ampliar la moratoria de AFIP aobligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo.

- Rescate de volumen de cheque rechazados con descubiertos.

- Refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias.

- Diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas: la imposibilidad de distribuir utilidades mientras las empresas hayan sido beneficiadas por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) atenta contra la supervivencia de los empresarios que tienen su principal fuente de ingresos en la distribución de dividendos.

La competencia desleal

Desde la CAME denunciaron que los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería y calzado no están habilitados para abrir, pero sí lo están los hipermercados que venden mercadería no esencial.

La última medición realizada por la Confederación reflejó que en abril las ventas minoristas retrocedieron un 57,6%, mientras que los rubros que permanecieron en cuarentena tuvieron bajas de un 75%.

El comunicado de la Confederación destaca: “Los comerciantes de electrodomésticos, indumentaria, juguetería, librería, blanquería, marroquinería, calzados, artículos de bazar y para el hogar, entre otros rubros, están haciendo un gran esfuerzo económico para subsistir ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acumulando deudas”.

Y agrega: “En varios municipios del país se ordenó que los hipermercados no puedan ofrecer a la venta artículos que no sean los estrictamente señalados como esenciales, justamente procurando poner un freno a la competencia desleal. Pero igualmente esto continúa sucediendo en gran parte de los distritos con restricciones a locales comerciales pymes”.