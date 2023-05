AMBA: tapar o alterar la patente, una de las infracciones más detectadas

La circulación de vehículos sin patente y/o el tapado parcial o total del dominio a fin de evitar multas son algunas de las infracciones más frecuentes detectadas por los inspectores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), de acuerdo a los relevamientos llevados adelante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otros aglomerados urbanos del país.

En este sentido, el organismo recordó que la Ley Nacional de Tránsito (24449) establece dentro de los requisitos para circular que los vehículos deben tener las placas de identificación de dominio con las características y en los lugares indicados, que tienen que ser legibles y sin ningún tipo de aditamentos.

Entre las excusas de los conductores al momento del control de la ANSV figuran: “La patente estaba sucia y la saqué”; “Estoy arreglando el auto y el chapista las sacó para trabajar mejor” o “Estaba floja y la saque para no perderla”.

Por su lado, el Observatorio de Cecaitra realizó un sondeo en 1000 hogares de CABA y del Gran Buenos Aires, con el fin de conocer qué sabían y opinaban los conductores acerca del correcto uso de las patentes.

“¿Cree que tapar o adulterar las patentes está permitido o prohibido por la ley?”, fue lo que se preguntó. Al respecto, la mayoría (73,2%) aseguró que no está permitido, el 11,9% sostuvo que sí lo está, y el 10,1% dijo que no está ni permitido ni prohibido. El resto expresó no saber. En esa respuesta, los adultos fueron quienes demostraron poseer mayor conocimiento sobre el tema: 9 de cada 10 conductores de 50 a 64 años optaron por la opción “no está permitido”, mientras que el número disminuyó a 6 de 10 en los menores de 29 años.

En el sondeo también se quiso conocer qué es lo que observaban en la calle los encuestados en relación al mal uso de las patentes. El 57,2% señaló que es bastante habitual, el 28,8% sostuvo que es poco habitual; y el 14% no tuvo opinión acerca de la conducta.