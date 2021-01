Anmat prohibió la venta de un alcohol en gel

Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibieron la venta del alcohol líquido 97º neutro y del alcohol en gel neutro de la marca F+C, por no contar con el registro sanitario correspondiente.

Luego de una investigación sobre estos productos que se vendían a través de la red social Facebook, advirtieron a la población sobre esta situación para que ya no los consuma.

En medio de la pandemia, el alcohol en ambas presentaciones es un insumo de gran demanda, ya que es parte de los elementos claves para mantener los cuidados ante el virus.

Además, en el caso del líquido con la concentración al 97%, este no se enmarcaba en los requisitos para productos de tipo cosmético ni de uso con fines domésticos.

La empresa que lo produce no figuraba en los registros oficiales de la Anmat y desde el organismo afirmaron que este producto “es ilegítimo toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, que se desconoce su origen y efectiva composición; es que no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población”.