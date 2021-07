Antes del asteroide, los dinosaurios ya estaban en extinción

Según una nueva investigación publicada en la prestigiosa revista científica Nature Communications, los dinosaurios ya estaban desapareciendo antes del impacto del meteorito que acabó con ellos hace 66 millones de años. El equipo de científicos encargado del estudio señala que el descenso de las temperaturas globales y la disminución de especies de herbívoros habrían sido los causantes del declive iniciado millones de años antes del impacto. En ese marco, la colisión habría sido el golpe de gracia para estos animales en decadencia.



Como es célebre, el modelo de extinción de los dinosaurios mejor respaldado es el impacto de un gran meteorito en la península de Yucatán (México). La colisión desató tal cataclismo y convulsión ambiental que logró poner punto final al reinado de estos antiguos animales. Así, la desaparición de los dinosaurios a finales del Cretácico supuso la extinción masiva más famosa de la historia de nuestro planeta, el cual habitaron durante 170 millones de años.



“Muchos paleontólogos han argumentado que la diversidad de dinosaurios era alta antes del impacto y que los dinosaurios aún se estaban diversificando”, dice Fabien Condamine, investigador en el Instituto de Ciencias de la Evolución, en Montpellier (Francia), y uno de los autores principales del estudio. “En ese caso, el meteorito es realmente el mecanismo que acabó con ellos. El escenario alternativo es que la diversidad de dinosaurios no era tan alta. Aquí, el meteorito se ve como un golpe de gracia para los dinosaurios, que ya habrían estado disminuyendo”.



En ese punto, los datos de Condamine y sus colegas apuntan en la segunda dirección y muestran que los dinosaurios no estaban "en buena forma" antes del impacto. Para llegar a esa conclusión, el equipo estudió 247 especies de dinosaurios pertenecientes a las seis principales y mejor estudiadas familias de estos antiguos animales: anquilosáuridos, ceratópsidos, hadrosáuridos, dromeosáuridos, troodóntidos y tiranosáuridos. El equipo compiló y analizó un conjunto de datos de fósiles de estos dinosaurios para estudiar su dinámica global durante el periodo Cretácico, y las diferentes hipótesis se testearon mediante análisis matemáticos con el software PyRate.



Los resultados de los análisis mostraron que, hace unos 76 millones de años, una inversión en las dinámicas de estos animales llevó a que comenzaran a extinguirse más especies de las que aparecían. El declive en las especies de herbívoros fue más marcado y temprano. El cambio en la temperatura global emergió en el estudio como uno de los factores impulsores de la disminución de especies. La Tierra a finales del Cretácico era un mundo caracterizado por temperaturas agradables. Sin embargo, al final de esta etapa geológica las temperaturas descendieron entre 7 y 10 grados centígrados. Así, el enfriamiento global habría impactado en los dinosaurios herbívoros, que luego disminuyeron e influyeron en los otros dinosaurios que dependían de los herbívoros.



“Nuestro estudio muestra que los dinosaurios no estaban adaptados a las condiciones cambiantes de su entorno y el impacto del meteorito los aniquiló en el peor momento”, afirma el investigador. “Quizás, si el asteroide hubiera golpeado el planeta 10 millones de años antes, cuando los ecosistemas eran diferentes, los dinosaurios se habrían visto afectados, pero no exterminados”, concluyó.