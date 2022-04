Así era Maip, el megarraptor más grande conocido hasta el momento

Otro ejemplar histórico que tiene como escenario principal el Sur argentino: el Maip macrothorax, que pertenecía a la familia de los megarraptóridos.

Se trata de un descubrimiento que se concretó en 2019 y en el que participó el investigador Mauro Aranciaga Rolando, paleontólogo becario doctoral del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. En diálogo con diario Hoy, el profesional brindó algunas características de este animal carnívoro que habitó la Patagonia argentina hace casi 70 millones de años.

“Maip era un dinosaurio carnívoro que tenía entre nueve y diez metros de largo y que pesaba varias toneladas. Según nuestro estudio, podría haber pesado unas seis toneladas. Tuvimos la fortuna de hallar gran parte del tórax, eso nos permitió reconstruir la cavidad toráxica de este animal, la cual medía en su parte más ancha 1,20 metros de ancho y 1,50 de alto. Es decir que tenía una cavidad toráxica muy grande”, detalló el experto.

El nombre de megarraptor (cuyo significado es “gran rapaz”) fue elegido por Fernando Novas, director de este trabajo. Él fue quien en 1998 descubrió el primer ejemplar de este grupo de dinosaurios, en la provincia de Neuquén.

“Este animal, junto con su grupo que son los megarraptores, eran animales ágiles, tenían una cola larga que seguramente les servía de timón, un cuello largo y un cráneo largo con más de 60 dientes pequeños pero afilados. Y lo más impresionante son estos brazos poderosos y grandotes que están rematados en unas garras largas, curvadas y afiladas que en algunas especies llegaban a superar los 40 centímetros de largo”, sostuvo Aranciaga Rolando.

A su vez, precisó que “estos temibles predadores tenían una diferencia con respecto a otros grandes carnívoros como el tiranosaurio, animales que tenían bracitos chiquititos pero con dientes gigantes. En este caso era al revés, dientes chiquitos pero con unos brazos impresionantes que están adaptados para pegar unos zarpazos tremendos”. Los restos de Maip fueron encontrados en la estancia La Anita, que está ubicada en la provincia de Santa Cruz, a unos pocos kilómetros de la localidad de El Calafate. Es un lugar donde afloran rocas que datan de la última parte de la era de los dinosaurios, es decir, hace unos 70 millones de años.

“Para llegar, primero no solo tenemos que hacer 6.000 kilómetros para ir y volver, sino que tenemos que subir una montaña de cuatro horas de viaje en subida. Es un lugar con los paisajes más lindos que vi en mi vida. Estábamos excavando este dinosaurio y en­frente teníamos el glaciar Perito More­no, el lugar más lindo al que fui, pero con las condiciones climáticas más extremas”, remarcó el paleontólogo.

Sobre el hallazgo, especificó: “En 2019 fui a este lugar con varios de mis colegas y amigos. Estaba un día buscando fósiles y di con un gran regadero de huesos. Ahí levanto algunos de ellos, imaginate la sorpresa, la emoción y la alegría que tenía cuando al levantar una vértebra me doy cuenta de que era de un animal que no habíamos encontrado para la zona y que encima pertenecía a un megarraptor, a este grupo de carnívoros gigantes que es el grupo en el cual me especializo. Fue un orgullo enorme”.