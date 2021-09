Avanza la vacuna desarrollada por el Conicet

Luego de haber recibido hace muy poco tiempo el financiamiento para finalizar las últimas etapas preclínicas, la vacuna de segunda generación diseñada por el Conicet y por la Fundación Instituto Leloir produjo en ratones una capacidad inmune neutralizante contra diversas variantes como la Gamma y la Alfa. Un dato no menor es que esta capacidad no decayó luego de cinco meses. Si se confirman estos resultados la vacuna podría tener efectividad con una sola aplicación. Los investigadores del proyecto confirmaron que buscan lograr vacunas que protejan durante un año con solo una dosis. La vacuna, bautizada “CoroVaxG.3”, utiliza una plataforma de vector adenoviral no replicativo y cuenta con características similares a la segunda dosis de “Sputnik V” y la vacuna de CanSino.

A la par, los investigadores vienen trabajando en conjunto con otros especialistas de las Universidades de Río Cuarto y de San Martín en el diseño de vacunas de tercera generación que cuenten con la capacidad de neutralizar a todas las variantes existentes. “Nos basamos en el análisis de la interacción del virus con su receptor en la superficie de las células que infecta. Este análisis se realiza en base a datos de la literatura y a estudios computacionales”, mencionaron.