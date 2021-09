Por primera vez personas no binarias votarán con su nuevo DNI

Este domingo 12 de septiembre, las personas no binarias que hayan iniciado el trámite de rectificación del Documento Nacional de Identidad (DNI) podrán votar con su nombre autopercibido y los datos que hayan brindado para el nuevo DNI. Además, se elaboraron materiales de información para personas con discapacidades y en lenguas originarias.

Desde la Justicia Nacional Electoral (JNE) informaron que aunque ya estaba vencida la fecha de cierre de novedades al momento de emisión del Decreto 476/21, que permite el cambio de DNI con la posibilidad de elegir la “x” en el campo “sexo”, “se tomaron igualmente medidas para su implementación, en el mayor grado posible”.

Por una parte, se modificó la consulta de padrón en internet y se incorporó la categoría de género “Sin especificar”; a la vez que la JNE requirió al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que informara sobre los trámites vigentes que tuviera de rectificación de DNI con la “x”.

“Esos trámites informados fueron comunicados por la Comisión Nacional Electoral a los jueces de cada distrito para que consideraran la rectificación (en el período de agregados y tachas) de los datos de identidad de esas personas en el padrón. En casi la totalidad de los casos informados por Renaper, los jueces llegaron materialmente a incorporar la rectificación en el padrón impreso y en la consulta web”, informaron desde la Cámara.

Ante esta noticia, que causa mucha alegría en las personas que lucharon para conseguir su derecho de identidad, es que nos comunicamos con Nora, una travesti de “la vieja guardia”, como ella misma se define. Su casa queda en el barrio El Mondongo, cerca de Plaza Matheu, la cual el movimiento “Furia Travesti” rebautizó con el nombre de “Moma”, en memoria a una travesti asesinada hace varios años en su casa cuyo crimen quedó impune. “Yo me llamo Nora desde que tengo 15 años, no voy a hacer ningún trámite ahora que se pasó la mayor parte de mi vida para que un plástico me diga lo que soy”, dice Nora, quien se muestra reticente a decirnos su edad pero afirma “unos pocos más que vos, pero todos vividos intensamente” y larga una risotada que resuena en toda la casa. “Yo ya estoy grande, ya tengo mi pareja que trabaja y yo me ocupo de la casa. Estoy retirada. Pero mi apoyo para cada chica trans o chico que duda de su sexualidad sigue fuerte como siempre, por eso estas elecciones deben verse como un triunfo para nosotras, que tanto sufrimos por conseguir nuestro derecho”, cierra Nora, con los ojos vidriosos.

Toda persona con una identidad de género distinta a la que le fue asignada al nacer tiene derecho a ser tratada de forma digna, respetándose su género, a partir de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), por lo que las y los presidentes de mesa y cualquier trabajador a cargo del desarrollo de las elecciones debe respetar esa norma.

Por otro lado, la activista no binarie y magister en Estudios y Políticas de Género, Sasa Testa, dejó un mensaje para quienes trabajen en los comicios: “Si se encuentran con una persona que se presenta con un nombre y una expresión de género que -a priori- no coincide con lo que se esperaría (desde la cultura heterocispatriarcal), que respete el modo en el que él, la o le votante se nombra y se presenta y que tenga la conciencia de saber que el dato más relevante de todo DNI es, finalmente, el número del documento”, apuntó.