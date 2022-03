Bachata, el género musical que enamora a los platenses

La bachata es un género musical que crece a pasos agigantados en todo el mundo, generando que cada vez surjan más lugares para poder aprenderla y realizarla. De origen dominicano y con una fuerte expansión en los últimos años, se ha convertido en una danza muy popular en La Plata con diferentes eventos masivos para disfrutarla. En este contexto, diario Hoy dialogó con el profesor Edy Taylor.

En primer lugar, definió a la bachata como "un ritmo que enamora". Y agregó: "No conozco a nadie que haya empezado a bailarla y que no le haya gustado, porque es un ritmo que se mete en la sangre. Lleva mucho sentimiento y cuándo conectas con la otra persona, es algo inexplicable. Yo siempre digo que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Se diferencia mucho con otros ritmos”.

Sobre el fuerte interés que ha generado en los platenses, el especialista en dicho género musical afirmó: “La bachata no sólo creció en La Plata sino que creció a nivel mundial. Generalmente lo que es salsa, tenía sus altibajos y cuando no estaba de moda, bajaba. Cuando la bachata salió, no paró de crecer y hasta el día de hoy, sigue igual. Pensé sinceramente que iba a ser algo pasajero y que la salsa iba a resurgir, pero la bachata arrasó con todo. Hay muchos salseros que no les gusta, porque están cerrados a que haya más bachata que salsa. No ha pasado en muchos ritmos que tan rápido se propague y a la gente le guste tanto, pero me pone contento su crecimiento en la ciudad y en el mundo".

Además explicó los diferentes estilos que existen de bachata y cuáles son los que se bailan en La Plata: "Hay varios tipos de bachata y estilos. A medida que fue evolucionando como los demás ritmos, se fue fusionando, creciendo y mutando. Tenés la bachata dominicana, que se baila pegado y marcando el básico y sin mucho adorno. Después tenés la bachata tradicional, que ya le van agregando giros a la mujer o al hombre. Pero también se mantiene la base de la bachata dominicana. Además están la bachata urbana, la fusión, a la que se le fue agregando mezcla de ritmos y de movimientos, como la salsa, el merengue, hip-hop, entre otros; y la sensual, que es más pegada con más movimientos de disociación. Hay muchos y varios estilos, lo que es buenísimo porque cada uno puede elegir y optar por el que más le guste o se sienta más cómodo".

Y agregó: "En La Plata hay una mezcla de estilos y depende del profe que tome clase. Cuando se arranca está bueno porque arrancan tomando clases y después pasan a otros profesores, que van mezclando todo. Está buenísimo, porque ahí tenés las opciones y un mejor panorama, para ver lo que más te gusta. En La Plata hay mucha mezcla de lo que es urbano, fusión y sensual, porque cuando vas a un boliche y la mayoría de la gente está bailando, mezcla esos estilos".

Además detalló la clave para empezar a bailarla: “Para bailar bachata, lo primero que hay que hacer es perder la vergüenza. Cuando uno la pierde, lo demás llega solo y es una cuestión de disfrutar. Si disfrutás lo que estás haciendo, a la larga o a la corta, vas a aprender igual. No conozco a nadie que no le haya gustado, pero si quizás algunos tengan una capacidad mayor para aprender y a otros les cueste un poquito más. Pero todos terminan aprendiendo”.

También contó cómo incursionó en el género: “La bachata está relacionada con la salsa. Yo empecé a bailar salsa a los 18 años y hoy tengo 42. Toda una vida bailando, porque a los 23 empecé a dar clases de salsa. Y en todos los boliches, cuando vos ibas a bailar, te ponían algunas bachatas. Mechaban con merengue y el que quería bailar, la bailaba o no. Pero en esa época no había clases de bachata, pero al evolucionar el ritmo yo ya tuve un estudio de danzas. Salió un video de Ataca & La alemana, que son dos bailares internacionales famosos que difundieron el ritmo. Y cuando la gente lo vio, se copó y empezó a bailar bachata en todo el mundo. Empezó a crecer y los que bailábamos salsa, empezamos a incursionar en el tema, a tomar clases. Tuve la suerte de tomar clases con bailarines reconocidos del país y campeones del mundo. En un momento empezamos a dar clase de los dos ritmos a partir de 2007 y comenzamos a ver que había más demanda de bachata. Si te fijas, hoy vas a un boliche y te pasan más bachata que salsa".

Por otro lado, detalló dónde da las clases habitualmente: "Desde hace 3 años que doy bachata sola acá en La Plata y no di más salsa. Hoy estoy dando clases junto a Gabriela Madero en Asociación Sarmiento, una escuela de danza muy importante de la ciudad. Queda en 46 entre 4 y 5, así que el que quiera sumarse será más que bienvenido".

A su vez, hizo hincapié en los eventos que se hacen en la ciudad: "Acá en La Plata tenés sociales casi todos los días, como los jueves en 10 entre 47 y 48, que arranca a partir de las 22; después los domingos, una vez por mes, se organizan sociales en Record Disco y también hay eventos 7 entre 68 y 69 y en Plaza Belgrano. Primero hay clases para principiantes de manera gratuita y después ponen música para bailar, desde las 15 hasta casi las 21. Hay varias opciones para que la gente pueda sumar, para aprender y disfrutar de todo esto. Se genera un ambiente hermoso y se vive una experiencia hermosa”.