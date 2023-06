Berisso: hace más de diez días que no juntan la basura y hay molestia en los barrios

Un reclamo gremial encabezado por los trabajadores municipales de Berisso dejó a la ciudad vecina sin recolección de residuos y en algunos barrios, además del olor, empieza a crecer también el malestar vecinal.

Según informó el sindicato en un comunicado, continúan con la retención de tareas hasta que se cumpla con sus demandas. Mientras tanto, en los barrios, las bolsas de basura se acumulan no solo en los cestos, sino también en las esquinas.

“Desde días anteriores al feriado largo que tuvimos y hasta la fecha, no ha pasado el recolector de residuos”, lamentó Juan, un vecino de Villa Progreso en diálogo con diario Hoy y la Red92.

En ese punto, el vecino comentó que la problemática alcanza a toda la zona alrededor de su casa, es decir que todo el barrio “está tapado de bolsas de basura”. Asimismo, manifestó que tanto él como otros frentistas llamaron para pedir una solución, pero no obtuvieron respuesta.

Ante esta problemática, las autoridades del municipio de la ribera pusieron al servicio en las calles camiones compactadores, algunos de la flota municipal y otros contratados, pero no fue suficiente para cumplir con la demanda. En tanto, los municipales sostienen el reclamo por la entrega de la vestimenta de trabajo.

Ante ello, el gremio sostuvo que se encuentra “en estado de asamblea permanente, a la espera de la convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense y, en el caso de no encontrar una pronta solución, se profundizará la medida de fuerza”.

“He pasado por la delegación, me anotan en un libro y no me responden más nada. Acá los vecinos estamos ya cansados porque normalmente pasan tres veces por semana en vez de pasar todos los días y ahora directamente no pasan a recoger la basura”, graficó el hombre.

Por eso, exigió una respuesta y solución a la demanda de manera “urgente”. A eso se sumó el reclamo de Gladys, una vecina de la zona de 85 y 126, quien agregó que esta situación ya generó que el olor comenzara a invadir la zona.

“Los perros rompieron las bolsas, está toda la basura acumulada. El olor es asqueroso”, planteó.