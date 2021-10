Buscan crear un test rápido de Covid-19

La Fundación Instituto Leloir, en conjunto con el Conicet, se encuentra desarrollando un test de antígeno que permitirá saber en un lapso no mayor a 15 minutos si la persona es un caso positivo de Covid-19. El grupo de científicos que lleva adelante este desarrollo nacional aclaró, al mismo tiempo, que la idea es que el resultado arroje, en caso de ser positivo, de qué variante se trata; lo que sin lugar a dudas facilitará la tarea de mantener lo más controlada posible la variante Delta, la más contagiosa hasta el momento.

“El kit estará basado en tiras reactivas, semejantes a los test de embarazo, que detectarán en quince minutos la presencia del virus a través de la identificación de las proteínas que recubren su material genético en muestras de hisopado nasal”, explicó una de las líderes de este novedoso proyecto, Daiana Capdevila.

Por otro lado, se aclaró que el dispositivo puede ser usado fuera del establecimiento de salud ya que no necesita de un equipamiento particular que puede ser hallado en un laboratorio. El objetivo que se planteó es poder obtener la validación para el año próximo; de esa forma comenzar a comercializarlo y que posea un precio razonable que no supere el valor de los realizados en otros países.