Buscan un nebulizador para salvar la vida de una beba

La familia de Emma, una beba platense que está en muy grave estado de salud, apeló a la solidaridad de los vecinos para conseguir un nebulizador especial, que puede salvar su vida. Los padres de la criatura aclararon que puede ser prestado y se comprometieron a devolverlo en cuanto consigan el propio. Se trata del “Nebulizador Omron U-22 malla vibradora”.



Según relató con desesperación la mamá de la pequeña, es necesario conseguirlo de manera urgente porque el estado de la chiquita es cada vez más complejo, ya que su corazón y pulmones desmejoraron. “Lo necesitamos para poder iniciar el tratamiento con urgencia para ayudarla. Me dijeron que puede que funcione como no, es un triple tratamiento, es un salvataje como le llaman. Emma está delicada, la tienen que tener muy sedada para que no sufra.

Llamamos a un montón de lugares y no hay, pero quizás Dios nos ilumine y se consiga antes gracias a ustedes”, dijo la madre.